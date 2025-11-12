Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przygotowała raport dotyczący zarobków lekarzy i pielęgniarek w Polsce, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Dokument zostanie oficjalnie zaprezentowany 18 listopada podczas posiedzenia plenarnego trójstronnego zespołu ds. zdrowia.

Zarobki lekarzy w Polsce i Europie Zachodniej. Jest raport (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Raport Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że zarobki lekarzy i pielęgniarek w Polsce realnie nie ustępują wynagrodzeniom ich kolegów z bogatszych krajów Europy Zachodniej.

Minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty w Polsce wynosi 11,86 tys. zł, a lekarza bez specjalizacji - 9,74 tys. zł, co jest niższą kwotą niż w Danii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii, ale różnicę rekompensują niższe wydatki na życie.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, by lekarze kontraktowi mogli zarabiać w szpitalu maksymalnie 250 zł za godzinę i 48 tys. zł miesięcznie.

Z raportu dotyczącego zarobków w systemach wynagrodzeń uregulowanych wynika, że choć polscy lekarze zarabiają nieco mniej niż ich koledzy z Europy Zachodniej, to jednak - ze względu na niższe koszty życia w Polsce - ich realne pensje są porównywalne do medyków z takich krajów jak Dania, Norwegia czy Wielka Brytania.

Wynagrodzenia i koszty życia - szczegółowe porównanie

Według danych FPP, minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie w Polsce wynosi obecnie 11,86 tys. zł miesięcznie. Lekarz bez specjalizacji otrzymuje 9,74 tys. zł, a stażysta - 7,77 tys. zł.

Dla porównania, w Wielkiej Brytanii lekarz w trakcie specjalizacji zarabia średnio 54,3 tys. funtów rocznie, co przekłada się na około 22,1 tys. zł miesięcznie. Specjaliści i starsi asystenci mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale 24,1-43,7 tys. zł, a najwyżej wykwalifikowani specjaliści - nawet 44,8-59,4 tys. zł miesięcznie.

W Norwegii lekarz podstawowej opieki zdrowotnej otrzymuje rocznie 1,06 mln koron, czyli około 32,2 tys. zł miesięcznie. Specjaliści spoza POZ, pracujący np. w szpitalach, zarabiają minimum 38,6 tys. zł miesięcznie.

W Danii lekarz w trakcie specjalizacji może liczyć na 11,7-14,8 tys. zł miesięcznie, a specjalista - na około 35,6 tys. zł.

Autorzy raportu podkreślają, że choć nominalne stawki w krajach Europy Zachodniej są wyższe, to jednak koszty życia w tych państwach również znacznie przewyższają polskie realia.

Dziennik przypomina także, że w październiku Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, by lekarze pracujący na kontraktach w szpitalach mogli zarabiać maksymalnie 250 zł za godzinę i do 48 tys. zł miesięcznie.