Arapaima, gigantyczna ryba słodkowodna, niegdyś uznana za wymarłą, obecnie stanowi poważne zagrożenie dla brazylijskich ekosystemów. Rozprzestrzeniając się poza swoje naturalne siedliska w Amazonii, niszczy lokalne gatunki i zaburza równowagę biologiczną.

Arapaima może mieć ponad 2 metry długości / RAIMUNDO VALENTIM / PAP/EPA

W brazylijskich rzekach pojawia się nowy, nieproszony gość. Arapaima, znana również jako piraruku, to jedna z największych słodkowodnych ryb na świecie, która szybko rozprzestrzenia się poza granicami Puszczy Amazońskiej, stając się poważnym zagrożeniem dla lokalnych ekosystemów.

Biolodzy z brazylijskiego uniwersytetu UNESP w Sao Paulo alarmują, że w ostatnich latach populacja tej ryby znacząco wzrosła, a jej obecność została potwierdzona już w pięciu stanach poza Amazonasem: Bahia, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso oraz Mato Grosso do Sul.

Arapaima, osiągająca ponad 2 metry długości, na nowych terenach przyczynia się do zniszczenia wielu endemicznych gatunków, co prowadzi do zaburzeń w ekosystemach. Lidiane Franceschini, brazylijska biolożka, podkreśla, że w wielu rzekach brakuje już naturalnych drapieżników, które mogłyby ograniczyć populację arapaimy. Żarłoczna ryba z Amazonii skutecznie eliminuje konkurencję, w tym gatunki ważne dla lokalnego rybołówstwa.

Sytuacja stała się szczególnie alarmująca od 2022 roku, kiedy to nasiliła się obecność arapaimy w brazylijskich rzekach poza jej naturalnym habitatem. Ryba ta poluje głównie na inne ryby i skorupiaki, jednak jej dieta może obejmować również płazy, niektóre gady, a nawet ptaki.

Eksperci ostrzegają, że bez odpowiednich działań ochronnych, arapaima może spowodować dalsze szkody dla brazylijskiej bioróżnorodności i gospodarki.