Nie bieganie, nie pływanie, a specjalna technika marszu może być kluczem do lepszego zdrowia serca po 60. roku życia. Na czym polega japońska metoda chodzenia i dlaczego eksperci polecają ją seniorom na całym świecie?

/ Shutterstock

Regularna aktywność fizyczna pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie zdrowego układu sercowo-naczyniowego. Brak ruchu zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy oraz utraty masy mięśniowej. Nawet umiarkowane ćwiczenia poprawiają krążenie, wzmacniają serce i pomagają zachować sprawność ruchową. Co więcej, aktywność fizyczna korzystnie wpływa na samopoczucie. Podczas ćwiczeń organizm uwalnia endorfiny, które poprawiają nastrój i łagodzą ból. Wybór odpowiedniej formy ruchu jest jednak kluczowy - szczególnie w starszym wieku.

Japońska metoda chodzenia - na czym polega?

Coraz większą popularność wśród seniorów zdobywa japońska metoda chodzenia, opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Shinshu. Polega ona na naprzemiennym wykonywaniu szybkiego i wolnego marszu. Typowa sesja trwa 30 minut i składa się z 3-minutowych interwałów: najpierw szybki marsz, potem wolniejszy, i tak na zmianę. Metoda ta nie wymaga specjalistycznego sprzętu - wystarczą wygodne buty. Badania wykazały, że taki sposób chodzenia poprawia wydolność serca, wzmacnia mięśnie, zwiększa elastyczność stawów i pomaga kontrolować ciśnienie krwi. To doskonała alternatywa dla osób, które nie mogą lub nie chcą biegać czy pływać.

Jak zacząć?

Rozpoczęcie przygody z japońską metodą chodzenia jest bardzo proste. Wystarczy:

Rozgrzać się przez 3-5 minut spokojnym marszem; Następnie 3 minuty szybkiego marszu - tempo powinno utrudniać rozmowę, ale nie uniemożliwiać jej całkowicie; Zwolnić na kolejne 3 minuty; Powtórzyć cykl 5 razy, aby uzyskać 30-minutowy trening.

Jeśli szybki marsz jest na początku zbyt wymagający, można zacząć od krótszych interwałów i stopniowo je wydłużać. Zaleca się wykonywać taki trening 4-5 razy w tygodniu. Przed rozpoczęciem nowego programu ćwiczeń warto skonsultować się z lekarzem.

Jak utrzymać zdrowe nawyki na dłużej?

Najważniejsze, by aktywność była przyjemna i dostosowana do możliwości organizmu. Japońska metoda chodzenia to zrównoważony sposób na poprawę kondycji serca, który nie wymaga forsowania się. Połączenie regularnych spacerów z odpowiednią dietą i kontrolą lekarską może znacząco wpłynąć na zdrowie i jakość życia po 60. roku życia.