Gołębie z uszkodzonymi stopami nie są w miastach rzadkością. Długo zastanawiano się, co jest tego przyczyną. Naukowcy z Paryża odkryli, że utrata palców przez te ptaki może mieć związek z działalnością... salonów fryzjerskich. Wyniki badań pokazują, że gołębie zaplątują stopy w walające się po chodnikach i ulicach włosy, doznają okaleczenia, bo tracą krążenie. Naukowcy z National Museum of Natural History we Francji publikują swoje - dość przyznajmy niecodzienne - odkrycie na łamach czasopisma "Biological Conservation".

