Najnowsze badania naukowców z Oxford University i Oxford Brookes University rzucają nowe światło na niezwykłe zmiany zachodzące wśród pingwinów zamieszkujących Antarktydę. Dziesięcioletnia analiza, prowadzona w ramach projektu Penguin Watch, wykazała rekordowe przesunięcie sezonu lęgowego u trzech gatunków tych morskich ptaków. Wyniki opublikowano dziś, w Światowy Dzień Wiedzy o Pingwinach, na łamach prestiżowego czasopisma naukowego "Journal of Animal Ecology".

Kolonia pingwinów białobrewych (Pygoscelis papua) w rejonie Neko Harbour / Fot. Ignacio Juarez Martinez / Materiały prasowe

Pingwiny z Antarktydy przyspieszają okres lęgowy z powodu ocieplenia.

Zmiany klimatu wpływają na ich zachowania i mogą zagrozić ekosystemowi.

Naukowcy podkreślają konieczność dalszego monitorowania tych procesów.

Naukowcy przyjrzeli się pingwinom

Badania objęły trzy gatunki tych nielotnych ptaków: pingwina białookiego (Pygoscelis adeliae), pingwina maskowego (P. antarcticus) oraz białobrewego (P. papua).

Naukowcy przez dekadę monitorowali 37 kolonii, rozlokowanych zarówno na kontynencie antarktycznym, jak i na wyspach subantarktycznych.

Wykorzystano aż 77 kamer poklatkowych, które przez cały rok rejestrowały zachowania ptaków oraz zmiany temperatury w miejscu gniazdowania.

Analiza zgromadzonych danych ujawniła, że wszystkie trzy gatunki przyspieszyły początek okresu lęgowego w niespotykanym dotąd tempie.

Największe zmiany zaobserwowano u pingwinów białobrewych, które rozpoczynały sezon lęgowy średnio o 13 dni wcześniej na dekadę, a w niektórych koloniach nawet o 24 dni. To najszybsza zmiana fenologii, czyli cyklu życiowego, jaką kiedykolwiek odnotowano u ptaków, a być może także u wszystkich kręgowców.

Pingwiny białookie i maskowe również przyspieszyły lęgi, średnio o 10 dni na dekadę.

Lider zespołu badawczego, Ignacio Juarez Martinez, podczas obsługi kamery w kolonii pingwinów maskowych w rejonie Spigot Peak / Fot. Ignacio Juarez Martinez / Materiały prasowe

Zwierzęta reagują na ocieplenie

Zmiany w zachowaniu pingwinów są ściśle powiązane z gwałtownym ociepleniem regionu. Kamery badawcze wyposażone w termometry wykazały, że temperatury w koloniach pingwinów rosną czterokrotnie szybciej (0,3°C rocznie) niż średnia dla całej Antarktydy (0,07°C rocznie).

To czyni te siedliska jednymi z najszybciej ocieplających się na Ziemi. Zdaniem ekspertów, takie tempo zmian niesie poważne konsekwencje dla całego antarktycznego ekosystemu.

Pingwiny odgrywają kluczową rolę w łańcuchu pokarmowym regionu, a ich różnorodność gatunkowa stanowi fundament stabilności środowiska. Utrata tej różnorodności może prowadzić do szeroko zakrojonego załamania ekosystemu.

Dr Ignacio Juarez Martínez, główny autor badania, podkreśla, że zmiany klimatyczne mogą przynieść korzyści jedynie niektórym gatunkom.

"Coraz bardziej subpolarne warunki na Półwyspie Antarktycznym sprzyjają gatunkom ogólnym, takim jak pingwin białobrewy, kosztem wyspecjalizowanych pingwinów białookich i maskowych" - tłumaczy.

Pingwin maskowy z pisklęciem / Fot. Ignacio Juarez Martinez / Materiały prasowe

Profesor Tom Hart, współautor badania, zwraca uwagę na znaczenie monitorowania nie tylko liczebności populacji, ale także ich zachowań.

"Wczesne sygnały spadku populacji często kryją się w zmianach zachowań, które są trudne do uchwycenia. Nasza sieć monitoringu pozwala śledzić zarówno liczebność, jak i reakcje zwierząt na zagrożenia" - dodaje.

Chociaż modele statystyczne wskazują, że temperatura jest głównym czynnikiem wpływającym na przesunięcia sezonu lęgowego, naukowcy podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, czy te zmiany są w pełni adaptacyjne.

Istnieje ryzyko, że przyspieszenie rozrodu nie zbiegnie się z dostępnością pokarmu, co może negatywnie wpłynąć na sukces lęgowy pingwinów.

Pingwin białooki z pisklęciem / Fot. Ignacio Juarez Martinez / Materiały prasowe

Niepewna przyszłość pingwinów antarktycznych

Pingwiny od dawna uznawane są za swoiste "wskaźniki zmian klimatycznych". Wyniki najnowszych badań mają znaczenie nie tylko dla Antarktyki, ale również dla innych gatunków na całym świecie.

Dr Fiona Jones, współautorka publikacji, podkreśla konieczność dalszego monitorowania tych zjawisk, by zrozumieć, czy rekordowe przyspieszenie sezonu lęgowego przekłada się na sukces rozrodczy tych gatunków.

Przyszłość pingwinów antarktycznych stoi pod znakiem zapytania. Jeśli tempo ocieplenia nie ulegnie spowolnieniu, nawet najbardziej elastyczne gatunki mogą nie być w stanie dostosować się do nowych warunków.

Dalsze badania i monitoring są niezbędne, by ocenić, jak te niezwykłe ptaki poradzą sobie w obliczu dynamicznych zmian środowiskowych.