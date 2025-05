Czy wiedziałeś, że to, co jesz, może mieć ogromny wpływ na jakość twojego snu? Eksperci z dziedziny medycyny żywieniowej i badań nad snem wskazują, że unikanie produktów bogatych w cukier i kofeinę to tylko początek. Kluczem do spokojnej nocy mogą być takie produkty jak ryby, orzechy i różnego rodzaju warzywa.

Co jeść, by lepiej spać? Odkryj związek między dietą a jakością snu / Shutterstock Dr Marie-Pierre St-Onge z Uniwersytetu Columbia podkreśla, że dobrze zbilansowana dieta może poprawić jakość snu poprzez stymulację produkcji melatoniny.

Tryptofan, aminokwas niezbędny do produkcji melatoniny, znajdziemy w pełnoziarnistych produktach, błonniku i białku o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych.

Dieta śródziemnomorska, bogata w zdrowe tłuszcze z ryb i oliwy z oliwek oraz składniki takie jak cynk, magnez, witamina B i kwas foliowy, sprzyja lepszemu snu.

Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie dieta wpływa na sen i jakie produkty wybrać? Sprawdź cały artykuł! Zobacz również: ​Jak skutecznie poprawić jakość snu? Ekspert radzi

Odkryj najbardziej śmiertelne przysmaki świata. Odważysz się spróbować?

Cynamon w odkurzaczu? Poznaj prosty trik na świeży dom Śniadanie pierwszym krokiem do lepszego snu Dr Marie-Pierre St-Onge, dyrektorka Centrum Doskonałości ds. Badań nad Snem i Rytmami Dobowymi oraz profesor medycyny żywieniowej na Uniwersytecie Columbia, podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta może poprawić jakość naszego snu. W jej książce "Jedz lepiej, śpij lepiej" znajdziemy badania potwierdzające, że niektóre składniki odżywcze są w stanie stymulować produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za regulację cyklu snu. Aby nasz organizm mógł wytwarzać melatoninę, niezbędny jest tryptofan, aminokwas, który musimy dostarczać z pożywieniem. Skupienie się na diecie bogatej w pełnoziarniste produkty, błonnik oraz białko o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych może przynieść wymierne korzyści. Dr Erica Jansen z Uniwersytetu Michigan podkreśla, że nie chodzi o skupianie się na pojedynczych produktach, ale o całościowe podejście do diety. Dieta śródziemnomorska a jakość snu Spożywanie diety w stylu śródziemnomorskim, bogatej w zdrowe tłuszcze pochodzące z ryb i oliwy z oliwek, zostało powiązane z lepszą jakością snu. Dodatkowo ważne jest, aby do naszej diety włączyć produkty bogate w cynk, magnez, witaminę B i kwas foliowy. Dr St-Onge ostrzega przed zbytnim poleganiem na suplementach. Składniki odżywcze najlepiej przyswajane są w naturalnej formie, z pożywienia. Zdrowa, zrównoważona dieta jest bezpieczniejsza i skuteczniejsza niż suplementacja. Małe zmiany dla lepszego snu Zmiana nawyków żywieniowych nie musi być drastyczna. Dietetyk Alexandra Babcock zaleca wprowadzenie małych zmian, na przykład dodanie porcji owoców, warzyw czy fasoli do śniadania. Taki krok może być inspiracją do dalszych pozytywnych zmian w diecie. Choć zmiany w diecie mogą znacząco poprawić jakość snu, w przypadku poważnych zaburzeń, takich jak bezsenność, konieczna może być konsultacja z lekarzem. Jak podkreśla dr Jansen, dla osób cierpiących na zaburzenia snu, leczenie musi być kompleksowe.