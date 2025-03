Bezsenność dotyczy coraz większej liczby Polaków. "Jest to niestety zmora naszych czasów. Coraz więcej stresu i bodźców, które atakują nas każdego dnia, powodują, że to wszystko odbija się również na naszym śnie" - tłumaczy w rozmowie z Marcinem Jędrychem na antenie internetowego Radia RMF24 dr Kamil Kornicki, specjalista chorób wewnętrznych, somnolog z Centrum Medycyny Snu Senare.

"Zmora naszych czasów"

Prowadzący rozmowę Marcin Jędrych zauważył, że bezsenność może mieć związek z wszechobecnie otaczającą nas elektroniką. Zdecydowanie jest to jeden z elementów, które mogą przyczyniać się do występowania takich zaburzeń - potwierdził somnolog, dodając, że jest to narażanie się na światło niebieskie.

Musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy genetycznie zaprogramowani do tego, iż podczas zachodu słońca nasz mózg przestawia się już na tryb spania. Ekspozycja na światło niebieskie powoduje, że opóźnia nam się wydzielanie melatoniny, przez co niestety opóźniamy również samo zasypianie - wyjaśnia ekspert.

Odpowiednia higiena snu

Mówiąc o składowych właściwej higieny snu, dr Kamil Kornicki - poza odstawieniem elektroniki - wymienia także utrzymanie regularności snu. Nie chodzi o utrzymanie takich stałych, sztywnych godzin snu, ale o utrzymanie pewnej regularności względem całego tygodnia - mówi. Natomiast kilka innych elementów też jest bardzo istotnych. To przede wszystkim unikanie spożywania używek, kawy, herbaty, wszystkiego, co może nas pobudzić przed snem - tłumaczy, wskazując także na papierosy czy alkohol.

Panuje błędne przekonanie, że alkohol może pomagać przy zasypianiu. Oczywiście może nam ułatwić rozluźnienie, zrelaksowanie, ale niestety per saldo ten rachunek będzie dla nas ujemny - wyjaśnia dr Kornicki, wskazując jednocześnie na deprawację snu przez alkohol.

Jako kolejny element wskazuje stosowanie odpowiedniej diety oraz wysiłku fizycznego. Ostatni posiłek powinniśmy przyjmować dwie godziny przed próbą zaśnięcia czy położeniem się spać. Wysiłek fizyczny należy wykonać stosunkowo wcześniej, czyli nie bezpośrednio przed tym, gdy chcemy położyć się spać, bo będziemy jeszcze bardziej pobudzeni - zauważa.

Warto pamiętać także o przygotowaniu pomieszczenia - odpowiedniej temperaturze, zaciemnieniu, a także wyciszeniu. Warto z sypialni pozbyć się również telewizora czy zegarka. Jeśli ktoś ma problem z zasypianiem, utrzymaniem snu, to ciągłe sprawdzanie godziny będzie nakręcało nas jeszcze bardziej - wyjaśnia gość Marcina Jędrycha.

"Wszelkie czynności wyrzucamy z sypialni"

Powinniśmy traktować sypialnię tylko i wyłącznie jako miejsce do aktywności seksualnych i do spania - mówi dr Kamil Kornicki.

Przy nieudanej próbie zaśnięcia i sięganiu po techniki relaksacyjne, ekspert radzi, aby jednak opuścić łóżko i spróbować ponownie po upływie czasu. Zapiszmy w notatniku wszystkie sprawy i zadania, które powinniśmy zrobić na następny dzień. Dajmy to ad acta i spróbujmy położyć się spać - tłumaczy, dodając, że przy każdej nieudanej próbie zaśnięcia powinniśmy wstać i wykonać jakąś czynność. Nie spędzamy całej nocy w łóżku, jeśli i tak nie możemy zasnąć - mówi.

Technika przerywanego snu, czyli przerywanego oczekiwania w łóżku na sen, skutkuje tym, że zwiększamy tą senność oraz zmęczenie - wyjaśnia ekspert.

Dr Kamil Kornicki zwraca także uwagę, że w przypadku książki zawsze lepiej postawić na tradycyjną, papierową wersję oraz pozycję, która nie będzie trzymała nas w napięciu.

Kiedy mowa o bezsenności?

Z definicji bezsenność objawia się co najmniej trzema nieprzespanymi nocami, przez co najmniej trzy miesiące.

To jest taki okres, gdzie faktycznie powinniśmy myśleć o tym, że należy skonsultować się ze specjalistą i zweryfikować, czy podłoże bezsenności leży w błędnych przekonaniach lub higienie snu, czy może spowodowane jest innym czynnikiem, jak bezdech senny - wyjaśnia dr Kamil Kornicki w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24.

