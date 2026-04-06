Kończy się piąty dzień lotu księżycowej misji Artemis II. Astronauci w tej chwili śpią. NASA opublikowała dokładny rozkład kolejnego, kluczowego dnia, misji. W poniedziałek wieczorem pojazd Orion przeleci za Księżycem.

Misja Artemis II

Po ponad pięćdziesięciu latach ludzie wracają w rejon Księżyca i po drodze mogą zobaczyć Ziemię w całości. NASA opublikowała już pierwsze zdjęcia Ziemi, wykonane przez załogę misji Artemis II.

Astronauci kontynuują testy aparatury do podtrzymania życia, urządzeń nawigacyjnych, łączności i aparatury naukowej. Mają za sobą kluczowy manewr wejścia na trajektorię w stronę Srebrnego Globu.

Artemis II: Kluczowy dzień misji

