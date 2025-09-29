Dzieci w Polsce coraz wcześniej korzystają ze smartfonów. Prawie połowa 9-latków ma własny telefon. Taki jest wniosek z zaprezentowanych wyników badań Państwowego Instytutu Badawczego NASK - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W raporcie z badania czytamy, że polskie dzieci coraz wcześniej rozpoczynają swoją cyfrową przygodę. "Już 40 proc. ma własny smartfon przed 9. urodzinami. Internet staje się ich codziennością - średnio spędzają w nim niemal 5 godzin dziennie w tygodniu i 5 godzin 16 minut w weekendy. Jednocześnie to mniej niż rekordowe 5 godz. 36 min w 2022 roku" - brzmi fragment z komunikatu z badań.

Smartfon dzisiaj to obiekt pierwszego pożądania, gdy mówimy o głównych, najważniejszych prezentach. Dzieci bardzo często dostają pierwszy telefon wraz z pierwszym, szkolnym dzwonkiem, czyli idą do szkoły i mają swój pierwszy własny smartfon - opisuje w rozmowie z RMF FM Anna Lewczyńska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

"Smartfon pozostaje najważniejszym urządzeniem w życiu online nastolatków - korzysta z niego 93 proc. młodych. Laptopy i tablety tracą na znaczeniu - ich użycie spadło odpowiednio z 58 do 36 proc. i z 17 do 6 proc. Internet służy młodym do różnych celów: dziewczęta najczęściej korzystają z niego dla kontaktów (62 proc.), chłopcy - dla gier (70 proc.). Muzyki słucha 77 proc. dziewcząt i 63 proc. chłopców. Internet odgrywa ważną rolę również w nauce. 25 proc. nastolatków używa go do nauki i rozwijania zainteresowań, a aż 70 proc. korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji jako wsparcia edukacyjnego. Tradycyjne źródła wiedzy tracą na znaczeniu. Wikipedia spadła z 76 proc. (2018) do 23 proc. (2024), Google z 63 proc. do 45 proc. natomiast YouTube utrzymuje wysoką pozycję" - czytamy w raporcie z badań.

Czym jest multiskreening?

Badania NASK pokazują, że ważnym elementem życia nastolatków są media społecznościowe. Dziewczęta spędzają tam średnio 3 godziny i 49 minut dziennie – godzinę więcej niż chłopcy. Częściej wybierają Pinterest, Instagram, Snapchat, TikTok oraz Messenger. Chłopcy eksplorują Discord, YouTube i Twitch. Rodzice nadal myślą, że młodzi są głównie na Facebooku.

31 proc. nastolatków ma trudność z rozstaniem z urządzeniem, a 5 proc. - duży problem. 55 proc. widzi potrzebę ograniczenia korzystania z telefonu, a 52 proc. używa go dłużej, niż planowało. Co czwarty odczuwa fizyczne i emocjonalne skutki nadmiernego używania.

"Multiskreening to nowa norma - młodzi skrolują podczas jedzenia (55 proc.), zasypiania (50 proc.), nauki (45 proc.), oglądania TV (43 proc.), rozmowy z rówieśnikami (33 proc.) i rodzicami (17 proc.). Aż 58 proc. nastolatków, w tym 66 proc. dziewcząt, korzysta z internetu równolegle z innymi czynnościami.