​W polskim Senacie trwa dyskusja nad obywatelską petycją dotyczącą wprowadzenia nowego podatku kościelnego. Zgodnie z propozycją, osoby deklarujące przynależność do związku wyznaniowego miałyby przekazywać 8 proc. podatku dochodowego na rzecz swojego Kościoła. Pomysł nawiązuje do rozwiązań funkcjonujących od lat w Niemczech.

/ Shutterstock

Do Senatu trafiła petycja obywatelska postulująca wprowadzenie w Polsce podatku kościelnego. Zgodnie z propozycją, osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, które zadeklarują przynależność do Kościoła lub związku wyznaniowego, miałyby przekazywać 8 proc. podatku dochodowego na rzecz swojej wspólnoty religijnej. Podatek byłby pobierany przez pracodawcę lub zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego, a następnie na konto zadeklarowanego Kościoła.

Kto zapłaci, a kto uniknie podatku?

Według propozycji, jedynym sposobem na uniknięcie podatku byłoby formalne zadeklarowanie braku przynależności do jakiegokolwiek związku wyznaniowego. Autor petycji argumentuje, że takie rozwiązanie jest sprawiedliwe, ponieważ obowiązek finansowania Kościoła spoczywałby wyłącznie na osobach, które świadomie deklarują swoją wiarę i korzystają z działalności danej wspólnoty religijnej.

Inspiracją dla polskiej propozycji jest niemiecki system Kirchensteuer, który od lat funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech podatek kościelny wynosi 8 lub 9 proc. podatku dochodowego, w zależności od landu, i jest automatycznie potrącany z wynagrodzenia. Osoby, które nie chcą płacić podatku, muszą formalnie wystąpić z Kościoła. System ten zapewnia przejrzystość finansowania i pozwala na precyzyjne określenie liczby wiernych.

Obecne źródła finansowania Kościołów w Polsce

W Polsce głównym źródłem dochodów Kościoła katolickiego są dobrowolne ofiary wiernych, dotacje z Funduszu Kościelnego oraz dochody z działalności gospodarczej, takiej jak wynajem nieruchomości czy sprzedaż dewocjonaliów. Kościół korzysta także z nieodpłatnego przekazywania gruntów przez Skarb Państwa, co w ostatnich latach budziło duże kontrowersje.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej ograniczyć te przywileje.

Prace nad petycją w Senacie

Petycja dotycząca podatku kościelnego została skierowana do senackiej Komisji Petycji. Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia, na którym senatorowie mieliby zająć się sprawą. Jeśli komisja przychyli się do postulatu, możliwe będzie wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą lub złożenie wniosku legislacyjnego w Senacie.