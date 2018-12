Nie żyje Zuzanna Łapicka - dziennikarka, autorka książek i tłumaczka. Była córką aktora Andrzeja Łapickiego - jednego z najsłynniejszych polskich aktorów. Zmagała się z chorobą nowotworową.

Zuzanna Łapicka i Daniel Olbrychski na arch. zdjęciu / Paweł Kopczyński / PAP

Informację o śmierci Łapickiej potwierdziło wydawnictwo Agora, które wydało jej ostatnie książki. "Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy Zuzannę Łapicką. Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zuziu, zawsze będziesz w naszych sercach. Przyjaciele z Wydawnictwa Agora" - napisano w krótkiej notce.

Od wielu osób słyszałam wielokrotnie, że powinnam swoje wspomnienia zanotować. Mówiono mi tak zwłaszcza wtedy, gdy zabawiałam towarzystwo anegdotami o znanych i intrygujących osobach, które udało mi się w życiu spotkać. Zabierałam się za pisanie parę razy, a potem je zarzucałam. W końcu uznałam, że jednak powinnam. Nie ma co odkładać na później, bo może nie być później, jak mawiała Agnieszka Osiecka. Nie jestem pisarką, dlatego doszłam do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli moje zapiski będą miały taki sam kształt jak moje towarzyskie monologi. Będą trochę chaotyczne, pełne dygresji oraz skoków w czasie i przestrzeni, między Paryżem, Warszawą, Chałupami i Nowym Jorkiem - pisała Zuzanna Łapicka w wydanej kilka miesięcy temu książce wspomnieniowej "Dodaj do znajomych". Opowiedziała w niej m.in. o Agnieszce Osieckiej i Jeremim Przyborze, o Federico Fellinim, spotkanym w Cinecittà, i Janie Pawle II, odwiedzanym w Watykanie, o Andrzeju Wajdzie, Krystynie Jandzie i Magdzie Umer, Gustawie Holoubku i Tadeuszu Łomnickim, Elżbiecie Czyżewskiej i Jerzym Skolimowskim, Stanisławie Dygacie i Tadeuszu Konwickim.

Zuzanna Łapicka i Kamila Łapicka / Paweł Supernak / PAP





Zuzanna Łapicka zmarła w wieku 64 lat. Była romanistką, tłumaczką, kierownikiem literacki i menadżerką Teatru RAMPA w latach 90. Przez 20 lat była związana z TVP jako szef kultury i rozrywki. Była felietonistką polskiej edycji magazynu VOGUE. Jej byłym mężem jest znany aktor Daniel Olbrychski.