Mark Ronson opowiedział o swojej seksualności. Producent wyznał, że jest sapioseksualny. ​Oznacza to, że pociągają go osoby o wysokim ilorazie inteligencji.

O istnieniu określenia "sapioseksualny", Ronson dowiedział się jednak dopiero niedawno.

Producent w ubiegłym roku rozstał się ze swoją żoną, Josephine de La Baume. Obecnie z nikim się nie spotyka.

Słynny producent wyznał, że jest sapioseksualny TVN24/x-news/Cover Video /

Mark Ronson to angielski producent muzyczny, laureat nagród Grammy, Brit Awards i Oscara założyciel wytwórni muzycznej Allido.



Debiutancki album Ronsona to "Here Comes the Fuzz". Stworzył go w oparciu o współpracę z takimi artystami jak: Sean Paul, Nate Dogg i Ghostface Killah.



Jego drugi album, Version skupia się na brytyjskiej scenie muzycznej, zawierając w sobie covery m.in. Radiohead i Kaiser Chiefs. Album odniósł ogromny sukces. Mark Ronson otrzymał nagrodę Brit Awards 2008 w kategorii najlepszy wykonawca męski, stając się pierwszym w historii nagród Brits artystą, który otrzymał tę nagrodę nie śpiewając w żadnym ze swoich utworów.