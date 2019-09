Piosenkarz Sam Smith w jednym z wywiadów wyznał, że nie identyfikuje się z żadną z płci. Chciałby, żeby mówiono o nim oni/ich.

Sam Smith zmienił tożsamość płciową TVN24/x-news/Cover Video /

Po latach walki z moją tożsamością płciową postanowiłem cieszyć się z tego, kim jestem, i wewnątrz, i na zewnątrz - napisał na Instagramie Sam Smith.

Gwiazdor podziękował najbliższym i fanom za wsparcie.

Nie jestem jeszcze na etapie elokwentnego opowiadania o tym co znaczy bycie niebinarnym, ale nie mogę się doczekać dnia, w którym będę - dodał. Jego wyznanie wywołało falę pozytywnych komentarzy.

Sam Smith to 27-letni brytyjski piosenkarz i autor tekstów piosenek.



Jego debiutancki album, zatytułowany In the Lonely Hour, został wydany pod koniec maja 2014. Drugi album, zatytułowany The Thrill of It All, wydał na początku listopada 2017.



Sam Smith za napisany przez niego oraz Jimmy’ego Napes'a utwór "Writing’s on the Wall", będący piosenką przewodnią do 24. filmu o przygodach Jamesa Bonda - "Spectre", wygrał Oscara oraz Złotego Globa w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.



X-news/Cover Video/RMF FM