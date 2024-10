Werdykt Akademii Szwedzkiej zaskoczył. Han Kang nie była wymieniana wśród faworytów. Wysoko na listach bukmacherskich byli m.in. chińska pisarka Can Xue, australijski pisarz Gerald Murnane, Rosjanka Ludmiła Ulicka oraz kanadyjska poetka Anne Carson.

Debiutowała jako poetka

Han Kang urodziła się w 1970 w Gwangju. Jest absolwentką filologii koreańskiej na Yonsei University.

Tegoroczna laureatka debiutowała w 1993 roku jako poetka.

Jest autorką takich zbiorów opowiadań jak "Fruits of My Woman", "Ognista salamandra" oraz powieści "Czarny jeleń", "Twa zimna dłoń", "Lekcja greki", "Nadchodzi chłopiec", "Biała elegia" i "Europa".

Jednym z najbardziej znanych dzieł Han Kang jest "Wegetarianka". Przedstawia historię kobiety, która postanawia przestać jeść mięso, co prowadzi do szeregu nieoczekiwanych wydarzeń i reakcji ze strony jej rodziny. Ta metaforyczna opowieść o poszukiwaniu tożsamości i buncie przeciwko społecznym normom zyskała międzynarodowe uznanie i została przetłumaczona na wiele języków. "Wegetarianka" nie tylko zdobyła serca czytelników, ale również skłoniła do refleksji nad kondycją współczesnego człowieka.

Kto był wyróżniony w minionych latach?

W 2023 roku literackim Noblem nagrodzono autora dramatów Norwega Jona Fossego, w 2022 roku francuską pisarkę Annie Ernaux, a w 2021 - powieściopisarza z Tanzanii Abdulrazaka Gurnaha. W 2020 roku uhonorowano poetkę z USA Louise Glück.

Literacki Nobel liczy 123 lata

Literacka Nagroda Nobla jest przyznawana przez Akademię Szwedzką od 1901 roku. Składa się ona z 18 członków, wśród których znajdują się szwedzcy pisarze, poeci, filolodzy i historycy. Nad wyborem laureata pracuje Komitet Noblowski, w tym roku składający się z sześciu osób.

Każdego roku nazwiska kandydatów do nagrody mogą być zgłaszane nie tylko przez członków Akademii Szwedzkiej, ale także członków innych podobnych instytucji, profesorów literatury i filologii, laureatów literackiej Nagrody Nobla oraz przewodniczących stowarzyszeń literackich. Nominacje są tajne i zostają ujawnione dopiero po upływie pięćdziesięciu lat od przyznania nagrody.

W liczącej 123 lata historii literackiego Nobla polscy autorzy byli wyróżniani - w zależności od przyjętego kryterium - 5 lub 6 razy. Wśród laureatów najważniejszej nagrody świata znaleźli się Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996) i Olga Tokarczuk (2018), a także Isaac Bashevis Singer (1978) - amerykański pisarz będący z pochodzenia polskim Żydem.