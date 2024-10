Białka mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania żywych organizmów. Opracowane przez tegorocznych Noblistów narzędzia pozwalają projektować białka o konkretnych właściwościach, a także przewidywać trójwymiarową strukturę konkretnych białek i związane z nią funkcje.

To prace o absolutnie fundamentalnym znaczeniu, nie tylko dla zrozumienia mechanizmów funkcjonowania organizmu, ale też poszukiwań nowych leków.

/ Maciej Zieliński / PAP





Wideo youtube

W poprzednim roku Nagrodę Nobla w tej dziedzinie otrzymali badacze pracujący w USA: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus i Aleksiej Jekimow za odkrycie i syntezę kropek kwantowych - najmniejszych cząstek w nanotechnologii.

Jedyną polską noblistką w dziedzinie chemii jest Maria Skłodowska-Curie. Otrzymała nagrodę w 1911 r. za odkrycie polonu i radu. Wcześniej, w 1903 r. otrzymała Nagrodę Nobla - z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości.

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii kwota pieniężna, 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,2 mln zł).