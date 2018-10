87 tytułów przyjęła Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej i ogłosiła listę produkcji, które powalczą o Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny". Polskę reprezentuje "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Nominowanych we wszystkich kategoriach poznamy 22 stycznia 2019 roku.

Wideo youtube



91. oscarowa gala odbędzie się 24 lutego 2019. Ale już w połowie grudnia możemy poznań skróconą listę filmów w kategorii nieanglojęzycznej. "Zimna wojna" ma 86 konkurentów, przedstawiamy trzech najgroźniejszych.

Włoski "DOGMAN"

Wideo youtube

Na ostatnim festiwalu w Cannes najnowszy film Matteo Garrone spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Marcello Fonte został najlepszym aktorem festiwalu. Główny bohater filmu Marcello mieszka w małym włoskim miasteczku. Jest miejscowym psim fryzjerem. Niepozornym, ale lubianym przez wszystkich. Wychowuje córkę i od czasu do czasu handluje... kokainą. Udaje mu się unikać kłopotów, do czasu, gdy diler Simone bezwzględnie wykorzysta jego naiwność. Matteo Garrone jest również reżyserem takich filmów jak "Gomorra" czy "Pentameron".

Meksykańska "ROMA"

Wideo youtube

"Roma" wyjechała z ostatniego festiwalu w Wenecji ze Złotym Lwem za najlepszy film. Meksykański reżyser Alfonso Cuarona wrócił do rodzinnego Meksyku, żeby opowiedzieć o czasach swojego dzieciństwa. Jego czarno-biały film to portret konfliktów rodzinnych i społecznej hierarchii pośród politycznego chaosu. Opowiada historię młodych służących pochodzących z indiańskiego ludu Misteków. Cleo (Yalitza Aparicio) i Adela (Nancy García García) pracują dla niedużej rodziny w zamieszkiwanej przez klasę średnią dzielnicy Meksyku Romie. Pani domu, matka czwórki dzieci Sofia (Marina de Tavira) usiłuje uporać się z przedłużającą się nieobecnością męża, natomiast Cleo musi stawić czoło druzgocącej prawdzie. Czy zacznie przez to zaniedbywać dzieci Sofii, które kocha jak własne? Starając się nadać nowy sens miłości i poczuciu solidarności w kontekście hierarchii społecznej, gdzie klasa i rasa są ze sobą pokrętnie splecione, Cleo i Sofia po cichu zmagają się ze zmianami przenikającymi ich rodzinny dom w kraju, w którym dochodzi do starć między wspieraną przez rząd milicją a demonstrującymi studentami. Alfonso Cuarón odniósł wielki sukces w Stanach Zjednoczonych. Jego film "Grawitacja" z 2013 roku, w którym główne role zagrali Sandra Bullock i George Clooney, otrzymał siedem Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię

Reprezentująca Wielką Brytanię "NIE JESTEM CZAROWNICĄ"

Wideo youtube

"Film komiczny, tragiczny, ale także przejmująco piękny" - napisał o nim recenzent Guardiana. Kilkanaście minut trwała w Cannes owacja na stojąco dla Rungano Nyoni i jej mrocznej baśni. Akcja filmu rozgrywa się w Zambii. Uznana za czarownicę i jako sierota bezbronna wobec oskarżeń, dziewięcioletnia Shula zostaje wysłana do obozu dla wiedźm. Wykluczone ze wspólnoty, odizolowane kobiety zmuszane są do ciężkiej pracy i traktowane jako turystyczna atrakcja. Każda z czarownic ma przytwierdzoną do pleców białą szarfę. Wszystko po to, by nie mogła odlecieć. Reżyserka Rungano Nyoni urodziła się w Zambii, ale dorastała w Walii. "Nie jestem czarownicą" to jej pełnometrażowy debiut fabularny.