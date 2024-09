"Zielona granica" Agnieszki Holland została nagrodzona Złotymi Lwami na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrne Lwy trafiły do "Dziewczyny z igłą" Magnusa von Horna.

Poza Złotymi Lwami do "Zielonej granicy" Agnieszki Holland trafiła też nagroda publiczności i nagroda za dźwięk (Roman Dymny).

"Zielona granica" opowiada o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.

W obsadzie filmu Agnieszki Holland są m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

Magnus von Horn i Mariusz Włodarski - reżyser i producent "Dziewczyny z igłą" / Adam Warżawa /PAP

Oprócz Srebrnych Lwów do "Dziewczyny z igłą" Magnusa von Horna trafiły statuetki za muzykę (Frederikke Hoffmeier), scenografię (Jagna Dobesz), kostiumy (Małgorzata Fudala) i zdjęcia (Michał Dymek). Doceniono również grającą w tym filmie Trine Dyrholm.

Byłem tutaj parę dni. Słyszałem bardzo dużo fajnych rzeczy od publiczności. Super jest, gdy to się przekłada na werdykt jury - mówił po gali Magnus von Horn w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM

Przyznane po raz pierwszy Szafirowe Lwy powędrowały do filmu "Rzeczy niezbędne", wyreżyserowanego przez Kamilę Taraburę.

Za najlepszego montażystę uznano Sebastiana Mialika ("Wrooklyn Zoo"). W kategorii "charakteryzacja" wygrała Agnieszka Hodowana ("Kulej. Dwie strony medalu"). Nagrodę za główną rolę w filmie "Wróbel" dostał Jacek Borusiński. Z kolei Sofiia Berezovska, która wystąpiła w "Pod wulkanem" Damiana Kocura, wygrała w kategorii "debiut aktorski".

Łukasz M. Maciejewski i Marcin Koszałka zostali nagrodzeni za scenariusz do "Białej odwagi". Koszałka otrzymał również statuetkę dla najlepszego reżysera. W kategoriach aktorskich doceniono dwie osoby grające w tym filmie - Sandrę Drzymalską i Juliana Świeżewskiego.

Wyróżnienie jury za rolę w "Utracie równowagi" dostała Nel Kaczmarek.

Pośmiertna nagroda dla Macieja Damięckiego

Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny w film w konkursie "Perspektywy" otrzymał pośmiertnie Maciej Damięcki za rolę w "Ciszy nocnej" Bartosza M. Kowalskiego. Odebrały ją jego dzieci - córka Matylda i syn Mateusz.

Nagroda za najlepszy film krótkometrażowy powędrowała do Mohammeda Almughanniego za film "Pomarańcza z Jaffy". Z kolei Złoty Pazur im. im. Andrzeja Żuławskiego trafił do obrazu "To nie mój film" Marii Zbąskiej.

Platynowe Lwy dla Wojciecha Marczewskiego

Wojciech Marczewski / Adam Warżawa / PAP

Platynowe Lwy za całokształt twórczości trafiły do Wojciecha Marczewskiego. Moi poprzednicy, którzy odbierali tę nagrodę to ludzie, którzy pozostawili trwały ślad w kulturze polskiej i europejskiej. Jestem zaszczycony tym, że mogę stanąć wśród nich - mówił reżyser.

W przeszłości Marczewski dwukrotnie sięgał w Gdyni po Srebrne Lwy - w 1979 r. za "Zmory" i w 1981 r. za "Dreszcze". Na swoim koncie ma także m.in. Złote Lwy z 1990 r. za "Ucieczkę z kina Wolność".

Producent Zbigniew Domagalski, aktorka Magdalena Boczarska i reżyserka Aleksandra Terpińska wybrali laureatkę nagrody za debiut reżyserski lub drugi film. To Mary Tamkovich ("Pod szarym niebem"). Wyróżnienia otrzymali Kamila Tarabura ("Rzeczy niezbędne") i Korek Bojanowski ("Utrata równowagi").

W jury Konkursu Głównego znaleźli się w tym roku: aktorka Małgorzata Zajączkowska (przewodnicząca), scenarzysta Marcin Ciastoń, producentka Marta Habior, reżyserska Anna Jadowska, reżyser David Ondricek, scenografka Ewa Skoczkowska oraz operator Piotr Śliskowski.

Obrazy z Konkursu Filmów Krótkometrażowych oceniali: Magdalena Łazarkiewicz (przewodnicząca), reżyserka Karolina Bielawska oraz montażysta Piotr Kmiecik.

W Jury Konkursu Perspektywy zasiedli: reżyser Janusz Zaorski (przewodniczący), producentka Maria Blicharska-Lacroix i reżyser, scenarzysta Maciej Bochniak.