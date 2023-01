Władze francuskiego miasta Amiens podejrzewają, że Madonna jest w posiadaniu dzieła sztuki, które od czasu I wojny światowej uznawano za stracone. Burmistrz prosi piosenkarkę, by ta wypożyczyła miastu obraz pędzla Jérôme-Martina Langloisa.

Amerykańska piosenkarka Madonna / Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / PAP/DPA

Co wspólnego ma Madonna z Amiens w północnej Francji? Niewiele - przyznaje burmistrz Brigitte Fouré, podejrzewając, że amerykańska gwiazda prawdopodobnie nawet nie wie, że takie miasto istnieje.

Niemniej jednak jest jedna rzecz, która łączy Madonnę z Amiens, utrzymuje Fouré, wskazując na pochodzący z I połowy XIX wieku obraz, który kiedyś wisiał na ścianie muzeum w Amiens, a został stracony - jak przypuszczano - w czasie I wojny światowej.

Teraz burmistrz apeluje do Madonny, by ta pożyczyła miastu dzieło, które jest jej własnością. Chodzi o obraz przedstawiający Dianę i Endymiona.

Obraz jest prawdopodobnie dziełem, wypożyczonym muzeum w Amiens przez Luwr przed I wojną światową. Potem ślad po nim zaginął - mówi Brigitte Fouré w nagraniu wideo.

Obraz zamówiony przez Ludwika XVIII wieku miał zawisnąć na ścianie salonu dedykowanemu Dianie w Pałacu Wersalskim. Został namalowany w 1822 roku, a po rewolucji w 1873 roku przeszedł na własność Republiki Francuskiej. W 1878 roku trafił na wystawę do muzeum w Amiens i jak do tej pory podejrzewano, zaginął lub został zniszczony w czasie bombardowania miasta w 1918 roku. Niemcy ostrzeliwali Amiens przez 28 dni i nocy, dewastując i miasto, i muzeum, którego zbiory zostały na czas ewakuowane. Po wojnie dzieła Jérôme-Martina Langloisa jednak nie odnaleziono.

Niedawno dziennik "Le Figaro" zasugerował, że obraz albo jego kopia, ale bez sygnatury Langloisa i daty powstania, pojawił się w 1989 roku na aukcji w Nowym Jorku. To wtedy Madonna kupiła go za 1,3 miliona dolarów.

W tym czasie we Francji nikt na to nie zwrócił uwagi - pisze "The Guardian". W 2015 roku kurator muzeum w Amiens wypatrzył dzieło w tle zdjęcia Madonny w jej domu, które opublikował magazyn Paris Match.

Obraz, który jest w posiadaniu Madonny, jest o 3 cm mniejszy niż ten, który kiedyś wisiał w muzeum. Eksperci zastanawiają się więc, czy to kopia czy może oryginał z odciętym dołem, gdzie widniały data i podpis malarza.

Oczywiście, nie podważamy drogi, jaką nabyłaś dzieło legalnie - mówi Brigitte Fouré w wiadomości do piosenkarki - czy mogłabyś nam pożyczyć dzieło na czas starania się naszego miasta o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2028 roku? To moja modlitwa, moje życzenie, które do ciebie kieruję.