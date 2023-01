Białostoccy policjanci zatrzymali w Ustce 25-latka i jego o rok młodszą partnerkę, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy z Białorusią a następnie transportować imigrantów do Niemiec. Oboje usłyszeli zarzuty. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego partnerka została zwolniona po wpłaceniu kaucji. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

/ Policja / Policjanci ustalili, że w organizację całego procederu zamieszana jest para z województwa pomorskiego. To oni zamieszczali informacje o pracy dla kierowców, między innymi w darknecie. Za znalezienie chętnego do takiej pracy organizujący cały proceder otrzymywał minimum 500 euro od głównego zleceniodawcy. Kierowca otrzymywał na telefon lokalizację, gdzie ma jechać, żeby odebrać oczekujące osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, a następnie transportował je do zachodniej granicy. Zadaniem kierowcy wykonującego taki kurs było wykonanie fotografii dokumentującej dowiezienie migrantów do zachodniej granicy i wysłanie zleceniodawcy. Jak ustalili policjanci samochody przewożące osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, były pilotowane. Jadący około 10 km przed nimi pilot informował ich o policyjnych patrolach oraz drogach, którędy najłatwiej będzie ominąć. / Policja / Zatrzymana w ubiegłym tygodniu w Ustce para została przewieziona do Białegostoku. Tam usłyszała zarzuty organizacji nielegalnego przekraczania granicy oraz ułatwiania udzielania pomocy osobom nielegalnie przekraczającym granicę. 25 letni mężczyzna decyzją sądu został aresztowany, a jego o rok młodsza partnerka po wpłaceniu kaucji została zwolniona i objęta dozorem policji. Parze grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

