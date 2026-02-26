Około godz. 15.30 klienci banku PKO BP zaczęli informować o awarii serwisów iPKO. Nie działa m.in. aplikacja mobilna IKO. "Karty działają bez problemu" - poinformował PKO BP. Bank pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności.

Z powodu awarii nie działa m.in. aplikacja IKO. / Shutterstock

Z danych serwisu Downdetector, który monitoruje problemy i przestoje serwisów w sieci w czasie rzeczywistym, wynika, że do awarii serwisu PKO Bank Polski doszło w czwartek około godz. 15:30.

"Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności" - poinformował PKO BP na platformie X.