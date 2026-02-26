Są zarzuty dla policjanta z Wołowa (woj. dolnośląskie) zatrzymanego wczoraj po zawiadomieniu jego koleżanki z patrolu, że mężczyzna dopuścił się wobec niej napaści seksualnej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura postawiła mu zarzut z art. 197 § 2 Kodeksu karnego mówiący o doprowadzeniu do innej czynności seksualnej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusz nie przyznał się do winy. Na razie nie zapadła decyzja, czy będzie wniosek o tymczasowy areszt.

Prokuratura nie ujawnia, jak tłumaczył się policjant. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wołowie został zatrzymany w środę.

Nocny patrol i policjanci nad Odrą

O szczegółach tej sprawy informowaliśmy w środę . Według ustaleń RMF FM policjant ma trzyletni staż w służbie, a policjantka, która poinformowała o sprawie - roczny. Wspólnie pełnili nocny patrol. Wieczorem radiowozem udali się nad Odrę, a przed zakończeniem służby zjedli razem posiłek na jednej ze stacji benzynowych. Następnie oboje wrócili do swoich domów.

Kolejnego dnia policjantka zgłosiła, że jej partner z patrolu miał dopuścić się wobec niej przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Śledczy zabezpieczają teraz monitoring z miejsc, w których funkcjonariusze tej nocy i rano przebywali.