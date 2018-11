Witold Adamek – jeden z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych oraz reżyser i scenarzysta zostanie uhonorowany gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. Zostanie ona odsłonięta w poniedziałek.

O kolejnym artyście, który dołączy do grona światowych sław kina i sztuki w Alei Gwiazd na najpopularniejszym łódzkim deptaku, poinformował PAP rzecznik prasowy EC1 Łódź - Miasto Kultury Michał Kędzierski. W ramach EC1 działa m.in. Narodowe Centrum Kultury Filmowej (NCKF), które opiekuje się pomnikiem wzorowanym na hollywoodzkiej Walk of Fame.



Gwiazda zmarłego w 2017 roku Adamka będzie trzecią odsłoniętą tej jesieni. We wrześniu w ten sposób uhonorowany został światowej sławy jazzman Michał Urbaniak, a w październiku twórca ponad tysiąca plakatów filmowych, teatralnych i festiwalowych Andrzej Pągowski.

Gwiazda Witolda Adamka została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), którego był wieloletnim członkiem. Zostanie wmurowana w okolicach numeru 70. Jej odsłonięcie nastąpi w poniedziałek o godz. 13. Po uroczystości zaplanowano otwarte spotkanie w Hotelu Grand z przyjaciółmi artysty, w tym prezesem SFP Jackiem Bromskim oraz Radosławem Piwowarskim, Renatą Pajchel czy Januszem Zaorskim. Następnie, w ramach 23. Forum Kina Europejskiego Cinergia, odbędzie się pokaz filmu "Jezioro Bodeńskie" w reż. Zaorskiego ze zdjęciami Adamka.





Kim był Witold Adamek?

Witold Adamek / Jan Bogacz / TVP/PAP





Witold Adamek był autorem zdjęć do ponad 170 filmów, seriali i spektakli Teatru TV. Wśród nich były m.in. "Matka Królów", "Nadzór" (nagroda za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1985 r.), "Yesterday" (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdańsku w 1985 r.), "Baryton" (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdańsku w 1985 r.), "Dotknięci" (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdyni w 1988 r.), "C.K. Dezerterzy", "Piłkarski poker", "Biesy", "Krótki film o miłości" (nagroda na FPFF w Gdyni w 1988 r.), "Obywatel Piszczyk" (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdyni w 1988 r.), "To ja, złodziej", "Girl Guide".



Pod koniec lat 90. Witold Adamek zaczął sam reżyserować spektakle Teatru TV, a w 1997 r. zadebiutował jako reżyser filmowy "Poniedziałkiem", za który zdobył Grand Prix festiwalu debiutów w Koszalinie. Następnie wyreżyserował filmy "Wtorek", "Miss mokrego podkoszulka" i "Samotność w sieci" oraz seriale "Rodzina zastępcza" i "Czwarta władza".

W połowie lat 90. Witold Adamek założył wraz z Renatą Pajchel firmę produkcyjną Close-Up Production. Wyprodukowała ona - poza filmami i spektaklami w reżyserii Adamka - także filmy i seriale innych twórców, m.in.: Jerzego Stuhra, Juliusza Machulskiego, Janusza Majewskiego czy Jana Jakuba Kolskiego.



W 2014 r. Adamek otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Zmarł 18 lutego 2017 r. w Warszawie w wieku 71 lat.



