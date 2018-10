Z okazji 139. rocznicy istnienia Muzeum Narodowego w Krakowie, w sobotę i niedzielę wszystkie oddziały i wystawy tej instytucji, będziemy mogli zwiedzić za darmo.

W ramach urodzinowego programu Muzeum Narodowe zaplanowało wiele atrakcji. Darmowe wstępy i oprowadzania po galeriach i wstawach czy wydarzenia specjalne takie jak: pokazy filmowe laureatów Międzynarodowego FF Etiuda & Anima 2017, spektakl baletu Cracovia Danza "Wyspiański. Taniec dźwiękiem słów" w gmachu głównym oraz koncert inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach.

W gmachu głównym Muzeum z okazji Święta MNK na wystawie "Wyspiański" będzie można zobaczyć dzieło "Skarby Sezamu" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Wyspiański stworzył ten pastel wiosną 1897 r. w mieszkaniu ciotki Joanny Stankiewiczowej przy ulicy Poselskiej w Krakowie. Dokładny opis kolejnych dni pracy nad ogromnym kartonem, który składał się z wielu sklejonych fragmentów papieru, odnaleźć można w korespondencji artysty, w listach kierowanych do Lucjana Rydla. Pod datą 16-24 kwietnia Wyspiański pisał: "teraz bowiem mam na ścianie co innego, a mianowicie maluję kompozycje, z których urządzę wystawę niedługo. - (...) dziś popołudniu jadę na studia lasu na wieś górską (...)".

W Kalwarii i Barwałdzie szkicował drzewa, ich konary, gałęzie i korzenie. 1 maja relacjonował dalej: "Maluję obecnie obraz a raczej jak do tej pory, przygotowuję go pastelami zanim wykonam. - Jestem kontent i studiów, studiów bez liku w niego włożę i dam rzecz nową, o jakiej się wielu panom śniło, a żaden nie zrobił. Jak będę miał szkic skończony zupełnie przyślę ci fotografię". Fotografia rzeczywiście powstała - to zdjęcie artysty na tle kompozycji wykonane w zakładzie Ignacego Kriegera. Można ją zobaczyć na wystawie "Kraków 1900" w Kamienicy Szołayskich, oddziale MNK przy pl. Szczepańskim.