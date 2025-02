"Włochy w pigułce"

Komentatorzy oceniają festiwal jako "Włochy w pigułce", ponieważ wydarzenia w teatrze Ariston to nie tylko muzyka, ale poruszane są wtedy także tematy polityczne i społeczne, którymi żyje kraj.

To znacznie więcej niż muzyka - powiedziała PAP przebywająca w San Remo znana włoska dziennikarka Marta Cagnola, zajmująca się kulturą. Festiwal wypełniał kroniki w prasie i radiu już od połowy lat 50. i zawsze bardzo czekano na kolejne edycje. Kilka lat temu, gdy jeszcze bardziej wzrosła jego popularność, wrócili do miasta turyści, miłośnicy tej imprezy. Wcześniej przyjeżdżali tuż przed inauguracją, teraz miasto jest pełne już od wielu dni - podkreśliła.

Jak zauważyła, większość osób przybywających do San Remo z całych Włoch nie ma biletu do teatru Ariston, ale fotografuje budynek, czerwony dywan, czeka na artystów i gwiazdy telewizji.

To jest zbiorowy rytuał. Ludzie robią sobie zdjęcie przed napisem "Ariston", by ogłosić potem: "byłem w San Remo" - dodała Cagnola. Przypomniała, że w zeszłym roku tłum przed pizzerią, w której można było spotkać popularnego neapolitańskiego rapera Geoliera, blokował ruch w połowie miasta.

Od dekad festiwal w San Remo jest częścią życia Włochów i czymś wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju na świecie - uważa Cagnola. Gdy pyta się Włocha, co myśli o festiwalu, odpowiada, że oglądał (go) jako dziecko, siedząc z babcią na kanapie, albo w samochodzie słuchał z rodzicami piosenek na kasetach magnetofonowych. To wydarzenie, które tworzy klimat i ciepło wielkiej przynależności. Ma to wartość nie tylko kulturową, ale również sentymentalną - dodała.