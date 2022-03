Nie żyje Tom Parker, członek brytyjskiego boys bandu The Wanted. Wokalista miał 33 lata. Dwa lata temu zdiagnozowano u niego nieoperacyjnego raka mózgu.

Tom Parker w 2013 r. / Avalon / PAP

Informację o śmierci Toma Parkera potwierdziła na Instagramie jego żona Kelsey Hardwick i członkowie The Wanted.

Tom Parker, jak napisali muzycy, "odszedł w spokoju, otoczony przez rodzinę i kumpli z zespołu".

"Jesteśmy załamani, Tom był centrum naszego świata, nie możemy wyobrazić sobie naszego życia bez jego zaraźliwego uśmiechu, bez jego dającej energię obecności" - napisała na Instagramie jego żona. Hardwick dołączyła do posta zdjęcie swoje, Parkera i dwójki ich dzieci.

W październiku 2020 roku Parker poinformował, że zdiagnozowano u niego czwarte stadium glejaka wielopostaciowego, złośliwego nowotworu mózgu. W styczniu 2021 r. przekazał, że guz znacząco się zmniejszył.

Na początku tego miesiąca Parker powiadomił, że napisał książkę "o tym, jak odnaleźć nadzieję w każdej sytuacji". Ma ona zostać opublikowany w lipcu.

Parker był wokalistą brytyjskiego boysbandu The Wanted. Największym przebojem grupy było "Glad You Came" z 2011 roku. Zespół ostatnio znów zaczął występować. Na koncertach Parker był na wózku inwalidzkim.