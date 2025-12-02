Amerykańska gwiazda pop Sabrina Carpenter zażądała, by Biały Dom przestał wykorzystywać jej utwory. Stało się to po tym, gdy administracja Donalda Trumpa użyła piosenki "Juno" w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Nagranie pokazuje agentów ICE zatrzymujących osoby podejrzewane o nielegalny pobyt w USA. Całość opatrzono emotikonami i podpisem nawiązującym do tekstu piosenki: "Próbowałeś już tego? Pa, pa".
- Piosenkarka pop Sabrina Carpenter stanowczo sprzeciwiła się wykorzystaniu jej piosenki "Juno" w filmie promującym działania amerykańskiej administracji przeciwko nielegalnym imigrantom.
- Biały Dom odpowiedział, że nie zamierza przepraszać za deportacje niebezpiecznych przestępców.
- Carpenter dołączyła do grona artystów protestujących przeciwko używaniu ich muzyki przez otoczenie Donalda Trumpa.
Sabrina Carpenter, 25-letnia laureatka Grammy, ostro skrytykowała wspomniane nagranie. "To wideo jest złe i obrzydliwe. Nigdy nie wykorzystujcie mnie ani mojej muzyki do promowania nieludzkiej agendy" - napisała na platformie X.