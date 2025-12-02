Na zarzuty odpowiedziała Abigail Jackson z zespołu prasowego Białego Domu: "Krótka i słodka wiadomość dla Sabriny Carpenter: Nie przepraszamy za deportowanie niebezpiecznych, nielegalnych morderców, gwałcicieli i pedofilów. Każdy, kto broni tych potworów, musi być głupi". Jej wypowiedź zacytował Reuters.

Agencja pisze też, że Carpenter, publikując swoje żądanie, dołączyła do grona ponad dwudziestu artystów, w tym Neila Younga i The Rolling Stones, którzy sprzeciwili się wykorzystywaniu ich muzyki przez administrację Trumpa. Prezydent USA znany jest z aktywności w mediach społecznościowych. Jego zespół regularnie publikuje krótkie filmy z popularnymi utworami, podkreślając działania na rzecz realizacji obietnic wyborczych.

Opublikowane w poniedziałek wideo promuje walkę z nielegalną imigracją. Wśród krytyków takiego podejścia jest m.in. papież Leon XIV. Oponentom prezydenta nie podobają się metody egzekwowania polityki imigracyjnej - zatrzymania w sądach, na ulicach dzielnic latynoskich czy podczas nalotów na mieszkania osób podejrzewanych o nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych.