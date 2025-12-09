Kolorowe światełka, choinki i dźwięki świątecznych przebojów to nieodłączny element grudniowej atmosfery. Jednak nie każdy z nas z radością słucha w kółko tych samych piosenek. Dla wszystkich, którzy mają już dość tradycyjnych świątecznych hitów, David Byrne przygotował coś specjalnego.

Świąteczna playlista dla nietypowych słuchaczy

David Byrne, były frontman legendarnego zespołu Talking Heads, postanowił wyjść naprzeciw tym, którzy nie przepadają za klasycznymi świątecznymi utworami.

Na platformie Spotify udostępnił wyjątkową playlistę zatytułowaną "David Byrne Radio Presents: Christmas Music for People Who Hate Christmas Music", czyli "Świąteczna muzyka, dla tych, którzy nienawidzą świątecznej muzyki".  

Składanka zawiera aż 32 utwory, które mają być alternatywą dla wszechobecnych świątecznych szlagierów.

"Ta playlista nie jest o przesileniu, ani nie ma w sobie żadnego pogańskiego przesłania. To zabawne piosenki, które delikatnie nawiązują do świąt. Miłej zabawy!" – wyjaśnił na platformie Byrne.

Zaskakujące utwory w świątecznym zestawieniu

Wśród propozycji świątecznych piosenek znalazły się m.in. „Christmas Is” hip-hopowego zespołu Run-DMC, „Another Lonely Christmas” Prince’a, „I've Been a Good Girl” Macy Gray, „Dreamer's Holiday” Williego Nelsona czy „Santa Doesn't Know You Like I Do” Sabriny Carpenter. 

Nie zabrakło także własnego utworu Byrne’a – "Fat Man's Comin".

Playlista została stworzona z myślą o tych, którzy nie mogą już słuchać takich hitów jak "All I Want for Christmas" czy "Last Christmas". 

To idealna propozycja dla osób pracujących w galeriach handlowych, kawiarniach czy sklepach, gdzie świąteczne melodie rozbrzmiewają już od listopada.

To także muzyczna odskocznia dla wszystkich, którzy chcą poczuć świąteczny klimat w nieco inny sposób.

David Byrne nie zwalnia tempa

Warto przypomnieć, że David Byrne już w przyszłym roku odwiedzi Polskę

Artysta będzie jedną z gwiazd festiwalu Open’er, a jego koncert zaplanowano na 1 lipca 2026 roku. 

We wrześniu tego roku ukazał się także jego najnowszy solowy album studyjny "Who Is The Sky?".