Zaskakujące utwory w świątecznym zestawieniu

Wśród propozycji świątecznych piosenek znalazły się m.in. „Christmas Is” hip-hopowego zespołu Run-DMC, „Another Lonely Christmas” Prince’a, „I've Been a Good Girl” Macy Gray, „Dreamer's Holiday” Williego Nelsona czy „Santa Doesn't Know You Like I Do” Sabriny Carpenter.



Wideo youtube

Nie zabrakło także własnego utworu Byrne’a – "Fat Man's Comin".

Wideo youtube

Playlista została stworzona z myślą o tych, którzy nie mogą już słuchać takich hitów jak "All I Want for Christmas" czy "Last Christmas".

To idealna propozycja dla osób pracujących w galeriach handlowych, kawiarniach czy sklepach, gdzie świąteczne melodie rozbrzmiewają już od listopada.

To także muzyczna odskocznia dla wszystkich, którzy chcą poczuć świąteczny klimat w nieco inny sposób.

David Byrne nie zwalnia tempa

Warto przypomnieć, że David Byrne już w przyszłym roku odwiedzi Polskę.

Artysta będzie jedną z gwiazd festiwalu Open’er, a jego koncert zaplanowano na 1 lipca 2026 roku.

We wrześniu tego roku ukazał się także jego najnowszy solowy album studyjny "Who Is The Sky?".



