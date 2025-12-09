Kolorowe światełka, choinki i dźwięki świątecznych przebojów to nieodłączny element grudniowej atmosfery. Jednak nie każdy z nas z radością słucha w kółko tych samych piosenek. Dla wszystkich, którzy mają już dość tradycyjnych świątecznych hitów, David Byrne przygotował coś specjalnego.
- Po więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.
David Byrne, były frontman legendarnego zespołu Talking Heads, postanowił wyjść naprzeciw tym, którzy nie przepadają za klasycznymi świątecznymi utworami.
Na platformie Spotify udostępnił wyjątkową playlistę zatytułowaną "David Byrne Radio Presents: Christmas Music for People Who Hate Christmas Music", czyli "Świąteczna muzyka, dla tych, którzy nienawidzą świątecznej muzyki".
Składanka zawiera aż 32 utwory, które mają być alternatywą dla wszechobecnych świątecznych szlagierów.
"Ta playlista nie jest o przesileniu, ani nie ma w sobie żadnego pogańskiego przesłania. To zabawne piosenki, które delikatnie nawiązują do świąt. Miłej zabawy!" – wyjaśnił na platformie Byrne.