Władze Malty ogłosiły alarm. Dryfujący od 3 marca uszkodzony i pozbawiony załogi rosyjski tankowiec Arctic Metagaz niebezpiecznie zbliża się do wybrzeża. Na statku wciąż znajduje się około 900 ton oleju napędowego oraz 60 tys. ton skroplonego gazu LNG.

Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje od 3 marca i zbliża się do wybrzeży Malty.

World Wide Fund for Nature ostrzega, że wyciek ładunku grozi pożarem, chmurą bardzo zimnego gazu i poważnym zanieczyszczeniem wód między Maltą a wyspą Linosa.

Tankowiec zbliża się do brzegów Malty, od której dzieli go już tylko około 50 km - poinformował w piątek dziennik "Malta Today".

Wrak monitorowany jest przez samoloty należące do sił morskich Unii Europejskiej operujące na Morzu Śródziemnym w ramach misji IRINI, które przeprowadziły nad nim kilka lotów, aby ocenić jego położenie i stan.

Wyciek może być bardzo niebezpieczny

Również organizacja ochrony środowiska World Wide Fund for Nature poinformowała w piątek, że uważnie śledzi rozwój sytuacji i ostrzegła, że jakikolwiek wyciek z ładunku statku będzie miał poważne konsekwencje, może bowiem nie tylko wywołać pożar, ale stworzyć chmury ekstremalnie zimnego gazu i spowodować długotrwałe zanieczyszczenie wód przybrzeżnych między Maltą a włoską wyspą Linosa, należącą do archipelagu Pelagijskiego.

Najnowsze zdjęcia potwierdziły, że 277-metrowy gazowiec jest poważnie uszkodzony. Oprócz braku dużej części lewego kadłuba, na prawej burcie znajduje się duży otwór. Tylna część statku, w tym blok mieszkalny i mostek, jest całkowicie spalona.

Władze Malty ogłosiły w związku z tym alarm i ustanowiły 5-milową zamkniętą strefę bezpieczeństwa z zakazem żeglugi.