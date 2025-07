Bat, którym Harrison Ford posługiwał się w filmie „Indiana Jones i ostatnia krucjata” z 1989 roku, został sprzedany na aukcji w Stanach Zjednoczonych za zawrotną kwotę 525 tysięcy dolarów, czyli prawie 2 miliony złotych. Licytacja odbyła się w ramach tygodniowej aukcji organizowanej przez renomowany dom aukcyjny Heritage Auctions.

Kadr z filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia / Rex Features/EAST NEWS / East News

Nie ulega wątpliwości, że ten skórzany bat to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rekwizytów w historii kina. Bykowiec jest ikonicznym symbolem Indiany Jonesa, kultowej postaci w historii kina, a (licytacja tego przedmiotu) to punkt kulminacyjny tej aukcji - podkreślił Joe Maddalena, wiceprezes domu aukcyjnego.

Trudno się z tym nie zgodzić - Indiana Jones, grany przez Harrisona Forda, nieodłącznie kojarzy się z charakterystyczną skórzaną kurtką, kapeluszem fedora oraz właśnie z batem przy pasku.

Historia sprzedanego rekwizytu jest równie fascynująca, co sam film. Bat należał pierwotnie do Harrisona Forda, który wcielał się w postać słynnego archeologa. Podczas brytyjskiej premiery trzeciej części cyklu aktor podarował go ówczesnemu następcy tronu, a obecnemu królowi Wielkiej Brytanii, Karolowi. Ten z kolei przekazał go swojej pierwszej żonie, księżnej Dianie, a ona - obecnemu właścicielowi. Tożsamość zarówno dotychczasowego, jak i nowego właściciela nie została jednak ujawniona.