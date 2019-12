Robbie Williams przyjeżdża do Polski. 8 grudnia wystąpi w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Robbie Williams z zespołem wykona świąteczne klasyki oraz nowe utwory ze swojej płyty "The Christmas Present".

Mamy dla Was podwójną wejściówkę na świąteczną galę Robbie’ego Williamsa w Toruniu. Będzie to nagranie występu artysty dla Telewizji Polskiej. Chcesz zdobyć bilety - weź udział w naszej zabawie. Na Wasze wpisy czekamy, do godz. 15:00 w piątek 6 grudnia

Nagranie świątecznej gali Robbiego Williamsa w Toruniu zostanie wyemitowane przez TVP2 podczas tegorocznych świąt.

Robbie Williams / Ian West / PAP/EPA

Pierwszy w karierze świąteczny album Robbiego Williamsa “The Christmas Present" ukazał się 22 listopada.

Na dwupłytowe wydawnictwo składają się dwie części - "Christmas Past" i "Christmas Future" - pełne zarówno nowych utworów Robbiego, jak i świątecznych klasyków oraz wyjątkowych gości.

Na pierwszej płycie znajdą się między innymi takie utwory jak "Winter Wonderland", "Santa Baby" (z niemiecką wokalistką Helene Fischer), "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow", "The Christmas Song" (spopularyzowane przez Nat King Cole Trio), "Merry Xmas Everybody" (feat. Jamie Cullum) oraz "It’s a Wonderful Life", duet z ojcem Robbiego, Peterem Conwayem.

Na drugim dysku, z kolei, znajdą się nowe piosenki, takie jak "Time For Change", "Home", "Fairytales" (feat. Rod Stewart) oraz "Bad Sharon" z udziałem... boksera Tysona Fury’ego, a także cover "Christmas (Baby Please Come Home)" nagrany z Bryanem Adamsem i utwór "I Believe In Father Christmas".

"The Christmas Present" to 13. studyjny album Robbiego Williamsa i kolejny kamień milowy w olśniewającej karierze jednego z najbardziej uwielbianych brytyjskich artystów. Płyta powstawała w studiach w Londynie, Stoke-on-Trent, Los Angeles i w Vancouver, we współpracy z wieloletnim współpracownikiem Robbiego, Guyem Chambersem, który wraz z Richardem Flackiem odpowiada za jej produkcję.

Wideo instagram