Zmarła Moya Brennan, wokalistka kultowego irlandzkiego zespołu Clannad. O odejściu 73-letniej artystki poinformowała w mediach społecznościowych jej siostra. Brennan pożegnał premier Irlandii Michael Martin. Muzyka zespołu Clannad do serialu "Robin z Sherwood" z lat 80. to ikoniczna ścieżka dźwiękowa wydana na albumie "Legend".

Moya Brennan z zespołu Clannad - zdj. z listopada 2010 roku, kiedy to wystąpiła przed poznańską publicznością / Marek Zakrzewski / PAP

Nie żyje ikona muzyki celtyckiej i irlandzkiej

W poniedziałek 13 kwietnia zmarła Moya Brennan, wokalistka rodzinnego zespołu Clannad i harfistka. Jej głos jest znakiem rozpoznawczym muzyki celtyckiej i irlandzkiej. O śmierci artystki poinformowała jej siostra Enya. Brennan nagrała 25 albumów, a łączny nakład to aż 20 milionów egzemplarzy.

W 1984 roku wraz z Clannad nagrała album "Legend" - ścieżkę dźwiękową do serialu "Robin z Sherwood". Album ten nagrodzono nagrodą BAFTA. Jej inne ikoniczne utwory to m.in. "Theme from Harry's Game" z 1982 roku - który stał się w Wielkiej Brytanii hitem i jako jedyny singiel zaśpiewany w całości po irlandzku dotarł na szczyty tamtejszych list przebojów - czy duet z Bono z U2 - "In a Lifetime".

Wideo youtube

Wideo youtube

Wideo youtube

W 1992 roku artystka rozpoczęła karierę solową, wydając album "Máire". Moya Brennan wielokrotnie gościła w Polsce. W 2000 roku wzięła udział w koncercie "Muzyka świata", który został zorganizowany w ramach Konkursu Sopot Festival 2000. Z kolei w 2010 roku artystka czterokrotnie wystąpiła naszym kraju: 29 listopada we Wrocławiu, 30 listopada w Poznaniu, 1 grudnia w Warszawie i 2 grudnia w Gdańsku.

Kolejny raz artystka wystąpiła u nas 17 czerwca 2016 roku w Bydgoszczy podczas IX Bydgoskiego Festiwalu Wodnego "Ster na Bydgoszcz". Jej ostatni występ w Polsce odbył się 3 marca 2017 roku w klubie muzycznym Progresja w Warszawie.

Wideo youtube

Artystkę pożegnał premier Irlandii Michael Martin. "Wraz z Clannad Moya wprowadziła irlandzką muzykę folk na międzynarodową scenę (...)" - napisał.