Brytyjska grupa Pink Floyd wypuści odnowioną wersję słynnego koncertu nagranego w 1971 roku w Pompejach. Miasto to zostało zniszczone przez wybuch Wezuwiusza w I wieku przed nasz erą. Nagranie trafi do kin wiosną tego roku.

David Gilmore i Roger Waters / DAILY EXPRESS / PAP/EPA

Nagrany w starożytnym amfiteatrze koncert brytyjskiej grupy przeszedł do historii. Zrealizowany został z niespotykanym wcześniej rozmachem, który eksponował nie tylko muzykę Pink Floyd, ale także zniszczone Pompeje.

Drugoplanowym bohaterami filmu był sprzęt, którego wówczas zespół używał - przedmiot zazdrości wielu ówczesnych grup uprawiających muzykę eksperymentalną.

Najnowsza wersja koncertu została zeskanowana z oryginalnej taśmy filmowej w najwyższej jakości, a dźwięk ponownie zmiksowany i poddany cyfrowej obróbce.

Film ukazuje zespół wykonujący klasyczne utwory z wczesnego okresu świetności Pink Floyd, a jego trzonem jest trwająca kilkanaście minut suita zatytułowana "Echa".

Co ciekawe, oryginalne nagranie w amfiteatrze odbyło się bez udziału publiczności, w niepowtarzalnej atmosferze zniszczonego przez wybuch wulkanu antycznego miasta. To jeszcze bardziej podkreślało nowatorskie wówczas podejście do rejestracji koncertów.

Nowa wersja występu Pink Floyd w Pompejach trafi do kin 24 kwietnia i pokazywana będzie w wybranych kinach oraz w sieci iMAX.

Grupa już nie istnieje. Jej ostatni wspólny występ miał miejsce w 2005 roku podczas zorganizowanej w Londynie charytatywnej imprezy Live8.