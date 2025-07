Papież Leon XIV spotkał się w środę w Castel Gandolfo z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy przybył w związku z rozpoczynającą się w czwartek w Rzymie międzynarodową konferencją na temat odbudowy Ukrainy.

Papież Leon XIV podczas mszy św. w Castel Gandolfo / YARA NARDI / PAP/EPA

Audiencja odbyła się w Castel Gandolfo, ponieważ papież przebywa tam od niedzieli do 20 lipca na urlopie.

Po raz pierwszy Leon XIV spotkał się z prezydentem Ukrainy po inauguracji pontyfikatu, 18 maja.

Jeszcze w środę Wołodymyr Zełenski zostanie przyjęty przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę.

W czwartek w Rzymie rozpoczyna się dwudniowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy, w której uczestniczyć będą delegacje około 100 państw oraz 40 organizacji międzynarodowych. Obecny będzie m.in. premier Donald Tusk.

Papież: Musimy modlić się o nawrócenie wielu osób

Papież zaapelował w środę o nawrócenie tych, którzy nadal nie uznają pilnej potrzeby troski o środowisko naturalne. W papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo papież odprawił mszę według nowego formularza liturgicznego "w intencji opieki nad Stworzeniem".

W homilii Leon XIV mówił o potrzebie otoczenia opieką środowiska naturalnego, które w ślad za papieżem Franciszkiem nazwał "wspólnym domem". Musimy modlić się o nawrócenie wielu osób, w Kościele i poza nim, które nadal nie uznają pilnej potrzeby troski o wspólny dom - podkreślił papież.

Zaznaczył, że klęski żywiołowe, do których dochodzi na świecie niemal każdego dnia, są częściowo spowodowane przez nadużycia ze strony człowieka i jego styl życia. Dlatego musimy sami siebie zapytać, czy i my przeżywamy to nawrócenie czy nie - powiedział papież, dodając, że jest ono potrzebne.

Przypomniał, że świat płonie zarówno z powodu ocieplenia Ziemi, jak i konfliktów zbrojnych. Naszą misją jest stanie na straży świata stworzonego, niesienie pokoju i pojednania - oświadczył papież. Jak stwierdził, jest to misja powierzona przez Boga.

"Słuchamy wołania Ziemi, słuchamy wołania ubogich"

Słuchamy wołania Ziemi, słuchamy wołania ubogich, aby dotarło ono do serca Boga. Nasze oburzenie jest jego oburzeniem, nasza praca jest jego pracą - zauważył.

Leon XIV wyraził przekonanie, że potrzebna jest "odwaga, by sprzeciwić się niszczycielskiej sile książąt tego świata". Niezniszczalny sojusz między Stwórcą i stworzeniem mobilizuje naszą inteligencję i nasze wysiłki po to, aby zło przerodziło się w dobro, niesprawiedliwość w sprawiedliwość, chciwość w komunię - powiedział.

Papież apelował o zmianę relacji ze środowiskiem naturalnym i wyjście z kryzysu ekologicznego, którego przyczyną jest jego zdaniem zerwanie relacji z Bogiem, bliźnim i Ziemią.

Pierwsza msza według nowego formularza liturgicznego w intencji opieki nad środowiskiem naturalnym potwierdza ekologiczne zaangażowanie nowego papieża. Msza odbyła się na terenie ośrodka Laudato si, utworzonego z inicjatywy Franciszka na terenie posiadłości w Castel Gandolfo i nazwanego tak na cześć jego encykliki społeczno-ekologicznej, opublikowanej 10 lat temu.