Mimo zakazu ktoś z publiczności nagrał telefonem nagiego Jessego Williamsa, grającego w wystawianej na Broadway’u sztuce pod tytułem „Take me out”. Film został opublikowany na Twitterze, gdzie jest chętnie podawany dalej i komentowany.

40-leti aktor Jesse Williams / Birdie Thompson / PAP/EPA

Jesse Williams, 40-letni aktor znany z serialu "Grey’s anatomy", znanego w Polsce także pod tytułem "Chirurdzy", został w poniedziałek nominowany do nagrody Tony Award za rolę w sztuce "Take me out". Spektakl ten jest wystawiany na Broadway’u w Nowym Jorku. Williams gra homoseksualnego baseballistę. Znaczna część sztuki rozgrywa się szatni oraz pod prysznicem, gdzie aktorzy są nadzy.

Tego samego dnia w poniedziałek do sieci wyciekło nagranie fragmentu sztuki - konkretnie sceny, w której widać Jessego Williamsa takiego, jak Bóg go stworzył.

Wideo zostało nagrane przez kogoś siedzącego na widowni, a następnie umieszczone na Twitterze - pisze magazyn "People".

Jesse Williams nie odniósł się do nagrania w sieci. Oświadczenie wydał natomiast związek aktorów teatralnych, w którym potępia nagrywanie i udostępnianie zdjęć i filmów, na których widać nagich aktorów występujących na deskach teatrów.

Podejrzewa się, że scenę z nagim Williamsem nagrał ktoś z widowni, wbrew obowiązującym przepisom, zakazującym nagrywania sztuk wystawianych na deskach teatrów.

"Robienie komuś nagich zdjęć, bez jego zgody może mieć poważne konsekwencje prawne. Umieszczanie ich w internecie jest poważnym i nieakceptowalnym naruszeniem zaufania między aktorami a publiką" - napisała w oświadczeniu firma producencka Second Stage Theatre. Zapewniła ona, że pracuje nad usunięciem nagrania z sieci i prosi internautów, by nie udostępniali filmu na swoich profilach.