Harmonogram oraz lista seriali wyświetlanych podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon 2024 zostały ogłoszone. Rusza także sprzedaż karnetów i biletów na stronie festiwalu. Impreza odbędzie się w Warszawie w dniach 4-8 grudnia.

Jest program BNP Paribas Warsaw SerialCon 2024! / Materiały prasowe

W programie BNP Paribas Warsaw SerialCon znalazły się projekcje blisko 50 seriali. 10 z nich bierze udział w pierwszym polskim Konkursie na Serial Roku - nagrody zostaną przydzielone w 8 kategoriach konkursowych. Nie zabraknie także pokazów premierowych, przedpremierowych oraz specjalnych.

W harmonogramie festiwalu znalazły się także: spotkania branżowe SerialCon Industry, panele, spotkania, dyskusje, Q&A z twórcami i gwiazdami poszczególnych seriali. W Pałacu Kultury i Nauki powstanie Miasteczko Serialowe.

Różnorodne sekcje tematyczne

Podczas "Warszawskich nocy", których partnerem jest Stołeczna Estrada, będzie można obejrzeć: "Króla", "Ślepnąc od świateł", "Barbarę i Jana", "Artystów" oraz "07 zgłoś się". Przygotowano też panele dyskusyjne: "Młoda komedia/Jestem memem", "Sen o Warszawie" oraz "Dla każdego, czyli dla kogo?".

"Polonica", której partnerem jest Stołeczna Estrada, pokaże polskie produkcje, które szturmem podbijają pierwsze miejsca na listach serwisów streamingowych, ale także te, które zmieniły patrzenie na produkcję seriali w Polsce. To m.in. "Warszawianka", "The Office PL", "Prosta sprawa", "Pitbull", czy "Idź przodem bracie".

W sekcji "Poza schematem", której partnerem jest Bank BNP Paribas, widzowie będą mogli zobaczyć odważne produkcje, poruszające trudne tematy i wymykające się konwencjom. To m.in. "Królestwo: Exodus", "The Following Events Are Based on a Pack of Lies", "Matki pingwinów" oraz "Families Like Ours" - pierwszy, w pełni autorski serial Thomasa Vinterberga, zdobywcy Oscara za "Na rauszu". Odbędą się też panele "Polska różnorodność" oraz "Więcej seksu? NOT."

Sekcja "Multiwersum" zaprezentuje produkcje z pogranicza różnych gałęzi kultury popularnej, takie jak: "The Last of Us", "Pingwin", "Franczyza", "Paryż w ogniu", czy "Halo". Będą one pretekstem do dyskusji m.in. o toksycznym fandomie i kryzysie tożsamości serwisów streamingowych.

Sekcja "Retro" poświęcona jest historycznym produkcjom. Zobaczymy w niej m.in.: "1923", "Poker Face", "Siedem życzeń", "Alternatywy 4" oraz "Czarnobyl". Przy okazji projekcji odbędą się panele: "Powtórka z rozrywki" oraz "Sztuka odzieży".

Pokazy przedpremierowe

Dla widzów przygotowane zostały także pokazy specjalne i premiery polskich i zagranicznych tytułów, które trafią do dystrybucji za kilka lub kilkanaście tygodni. Chodzi m.in. o "Ślebodę" i "Czarne Stokrotki". Przedpremierowo zostaną zaprezentowane też odcinki takich seriali jak "Lady Love", "Wzgórze psów", "Edukacja XD", "Minuta ciszy" (sezon 2), "Zakładnicy", "Udar", "Dzień szakala", "Scar" i "Rodzina takie jak nasza".

Nagrody dla twórców seriali

BNP Paribas Warsaw SerialCon wprowadza na rynek nagrody dla rodzimej branży serialowej. W trakcie pierwszej edycji konkursu międzynarodowe, niezależne jury, składające się z przedstawicieli i przedstawicielek branży kreatywnej, przyzna nagrody w 8 kategoriach: Najlepszy Serial Roku 2024, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz, a także Tomorrow’s Icon, przeznaczoną dla twórców niewahających się używać rozwiązań ryzykownych i oryginalnych, niespotykanych do tej pory.

Dodatkowo w wyniku głosowania widzek oraz widzów zostanie przyznana Nagroda Publiczności.

Czujemy na sobie ciężar odpowiedzialności pokazania bezkresnego oceanu serialowych możliwości - stąd też bierze się bogactwo programu, który proponujemy naszym widzom. Łączy on w sobie głośne, międzynarodowe seriale, z naszymi rodzimymi produkcjami, które coraz częściej wkraczają pewnym krokiem poprzez serwisy streamingowe do domów na całym świecie - mówi Kaja Szafrańska, Dyrektorka Programowa BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Zapewniamy, że podczas BNP Paribas Warsaw Serialcon nie zabraknie niespodzianek, w tym przedpremier i pokazów specjalnych z udziałem twórców, ponieważ wiemy jak istotne są spotkania z bohaterami i twórcami w budowaniu serialowych więzi, stające się poniekąd powidokiem i pogłosem tego, co widzimy na ekranie. Udajcie się z nami w tę podróż "Poza schematem", odwiedzając "Multiwersum", bądź zaglądając czy to do świata "Retro" czy "Polonica", by spędzić z nami "Warszawskie noce" pełne emocji, śmiechu i łez, pozostające w pamięci na długo po zakończeniu napisów końcowych - dodaje.