"Biały Lotos", "Gra o tron", "Wielkie kłamstewka" czy "Mare z Easttown" - to tylko kilka serialowych hitów HBO, których kontynuację najchętniej obejrzeliby fani. Szef HBO Casey Bloys spotkał się z dziennikarzami i wyjawił kilka ciekawych informacji na temat przyszłości tych produkcji.

Pomysł na czwarty sezon "Białego Lotosu"

W Tajlandii zakończyły się zdjęcia do trzeciego sezonu "Białego Lotosu", w którym w rolach głównych wystąpią tym razem Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan i Parker Posey. Jak informuje portal Deadline, podczas wizyty Bloysa na planie twórca serialu, Mike White, zdradził mu, że ma już pomysł na czwartą odsłonę swojej hotelowej antologii.

Jeśli Mike będzie chciał zrobić czwarty sezon "Białego Lotosu", to zrobi czwarty sezon - zapewnił szef HBO.

Podobnie wygląda sytuacja z "Pingwinem". Jeśli jego twórcy będą chcieli go kontynuować, to tak się stanie.

"Wielkie kłamstewka" pod znakiem zapytania

Nie jest natomiast znana przyszłość trzeciego sezonu "Wielkich kłamstewek". Pomimo zapewnień gwiazd tej produkcji, Nicole Kidman i Reese Witherspoon, że prace nad trzecią odsłoną trwają, projekt wciąż jest w bardzo początkowej fazie.

Jego przyszłość zależy od tego, w jaki sposób swoją opowieść kontynuować będzie w nowej książce autorka literackiego pierwowzoru, Liane Moriarty.

"Task" zamiast "Mare z Easttown"

Na premierę czeka zaś już najnowszy serial Brada Ingelsby’ego, twórcy "Mare z Easttown", zatytułowany "Task" ("Zadanie"). Jego akcja ma rozgrywać się w "uniwersum poprzedniego serialu", a opowiadać będzie kryminalną historię toczącą się na przedmieściach Filadelfii.

Nie będzie to jednak kontynuacja hitu z Kate Winslet w roli głównej, gdyż jak stwierdził Ingelsby - trudno byłoby stworzyć podobnie emocjonalną opowieść. Dopóki więc nie będzie równie dobrego pomysłu, na kontynuację nie ma co liczyć.

W świecie "Gry o tron"

Bloys zdradził również, że w najbliższym czasie nie ma się co spodziewać kolejnych seriali z uniwersum "Gry o tron" poza tymi, które już są tworzone. Mowa o "Rodzie Smoka", którego emisja zakończyła się niedawno na drugim sezonie oraz "Knight of the Seven Kingdoms" ("Rycerzu Siedmiu Królestw"), który zadebiutuje w przyszłym roku.

Pozostałe projekty są w fazie rozwoju i żaden z nich nie ma zielonego światła na realizację.