W Wielkiej Brytanii ruszyły zdjęcia do "Peaky Blinders". To będzie filmowy spin-off serialu. Cillian Murphy ponownie pojawi się na ekranie jako Tommy Shelby. Film powstanie we współpracy z BBC Film.

Barry Keoghan / ROBERT VIGLASKY PHOTOGRAPHY/NETFLIX / Materiały prasowe W obsadzie filmu są też m.in. Rebecca Ferguson, Barry Keoghan i Tim Roth. Tom Harper wyreżyseruje film na podstawie scenariusza twórcy serialu - Stevena Knighta. Serialowa opowieść o gangsterskiej rodzinie Shelbych skradła serca milionów widzów z całego świata. Gdy tylko pojawiła się informacja o planach nakręcenia filmowego sequela produkcji, fani wpadli w prawdziwą euforię. Cillian Murphy jako Tommy Shelby / Robert Viglasky/Netflix / Materiały prasowe Serial był realizowany w latach 2013-2022 i doczekał się sześciu sezonów. "Peaky Blinders" to jedna z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych telewizyjnych produkcji ostatnich lat. Serial o losach gangsterskiej rodziny Shelbych, działającej na przełomie XIX i XX wieku w Birmingham, otrzymał m.in. cztery statuetki BAFTA. Akcja filmu przeniesie widzów do czasów II wojny światowej. Niedawno filmowy portal "Variety" podał informacje o kolejnych aktorach dołączających do obsady, część z nich artyści znani z serialu. Do swoich kreacji powrócą Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee oraz Ian Peck. Premiera filmu zaplanowana jest na 2025 rok. Cillian Murphy i Steven Knight / Robert Viglasky/Netflix / Materiały prasowe Zobacz również: ​Po dwóch stronach barykady. Lubaszenko i Hycnar w RMF FM o dreszczowcu "Napad" Opracowanie: Maciej Nycz