26. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju - największe górskie wydarzenie w Polsce rozpoczęło się 10 września i potrwa aż 10 dni. Na początku uczestników przywitało Schronisko Pasterka w Górach Stołowych, gdzie rozpoczęły się projekcje filmów górskich biorących udział w konkursie, wspinaczki oraz wycieczki na pobliskie szczyty zaliczane do Korony Gór Polskich wraz z najlepszymi polskimi himalaistami m.in. Krzysztofem Wielickim, Leszkiem Cichym, czy Piotrem Pustelnikiem.

26. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju / Lucyna Lewandowska / Materiały prasowe

Na końcu pobytu spore grono uczestników weźmie udział w rajdzie z Pasterki do Lądka-Zdroju przez kolejne pasma górskie: Góry Stołowe, Bardzkie oraz Złote. Trasa liczyć będzie około 60 km.

Pandemia zmieniła nam postrzeganie imprez. Formuła zeszłoroczna, czyli rozciągnięcie wydarzenia na 10 dni z wieloma aktywnościami outdoorowymi w różnych miejscach, spodobała się uczestnikom. Dlatego w tym roku jest podobnie - mówi Wojciech Heliński, współorganizator i główny prowadzący wydarzenia festiwalowe.

Wiele wydarzeń literackich

Festiwal Górski to również mnóstwo wydarzeń literackich. Poranne rozmowy na trawie, wspólne czytanie, spotkania autorskie - to tylko niektóre z nich. Dla tych, którzy chcą zasilić swoje biblioteczki, co roku organizowana jest festiwalowa księgarnia. Do 9. edycji Konkursu na Książkę Górską Roku, który organizowany jest w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady i Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju, zakwalifikowanych zostało 57 pozycji. To absolutny rekord - podkreśla przewodnicząca jury prof. Ewa Grzęda.

Ale Festiwal to przede wszystkim polskie, światowe i europejskie premiery filmów górskich. W tym roku 31 filmów, 19 premier - w sumie na uczestników Festiwalu czeka blisko 20 godzin spędzonych przed dużym ekranem.

26. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Każdy film dotyczy gór, ale w różnym kontekście - to nie tylko obrazy i historie z podróży, ale przede wszystkim ludzie, towarzyszące im emocje i historie, które przeżyli lub których byli świadkami. Pojawią się także dwie animacje - tłumaczy Kasia Biernacka, dyrektorka filmowa Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady.

Premiera filmu "Ćwierć wieku w Koronie - jubileusz Krzysztofa Wielickiego"

Od lat ważnym gościem Festiwalu jest Krzysztof Wielicki. Znakomity himalaista w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia zdobycia Korony Himalajów i Karakorum, czyli czternastu ośmiotysięczników. Z tej okazji Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady i Festiwal Górski zaproszą na premierę filmu "Ćwierć wieku w Koronie - jubileusz Krzysztofa Wielickiego", która odbędzie się 16 września o godzinie 20.30 w Lądku-Zdroju.

Głównym bohaterem projekcji jest właśnie Krzysztof Wielicki, który po premierze, na scenie lądeckiego Amfiteatru, pojawi się wraz z gośćmi, by przed festiwalową publicznością porozmawiać o produkcji, emocjach, historii zdobycia Korony Himalajów i Karakorum.

Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w tegorocznym Festiwalu Górskim, przygotowano ponad 80 filmów na platformie www.filmygorskie.pl.

Więcej o Festiwalu na stronie www.festiwalgorski.pl.