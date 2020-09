Sobota 19 września br. na 25. Jubileuszowym Festiwalu Górskim upłynęła pod znakiem Andrzeja Zawady, legendarnego kierownika wypraw w Himalaje i Karakorum w latach 70 i 80. Dzięki jego wizjonerstwu, upartości i determinacji możliwe były wszystkie największe sukcesy polskiego himalaizmu, szczególnie himalaizmu zimowego.

Pomnik Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju / foto. Michał Złotowski/Festiwal Górski /

Lądek-Zdrój jest szczególnym miejscem dla osoby Andrzeja Zawady. To tu był obecny na pierwszych 4-edycjach ówczesnego Przeglądu Filmów Górskich, to tu młodzież z miejscowego liceum wybrała go na patrona szkoły, to tu wreszcie kolejne edycje Festiwalu były jego imienia.

20 lat po śmierci słynnego lidera organizatorzy Festiwalu, władze kurortu ze wsparciem Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady postanowili postawić pomnik zasłużonemu wspinaczowi i organizatorowi. Od tej pory kuracjusze, turyści i goście będą mogli podziwiać na głównym skwerze Lądka-Zdroju postać Andrzeja Zawady stworzoną przez artystkę rzeźbiarkę Marzenę Gawrysiak.

Wcześniej na głównej scenie Festiwalu w Amfiteatrze Dolnośląskim odbyło się spotkanie z Anną Milewską-Zawadą, żoną Lidera, w której wspominali go także Krzysztof Wielicki, pierwszy zimowy zdobywca Mount Everestu, Maciej Pawlikowski, uczestnik wielu wypraw oraz Zbigniew Piotrowicz, pomysłodawca i pierwszy dyrektor Festiwalu górskiego w Lądku-Zdroju.

Uczestnicy wydarzenia "Andrzej Zawada - pierwszy w Lądku i zawsze obecny. W hołdzie Liderowi" mieli niezwykłą okazję, by śledzić oryginalne wypowiedzi Andrzeja Zawady dzięki komputerowo stworzonej postaci. Projekt przygotowany przez Fundację Himalaizmu Polskiego jest zapowiedzią premiery specjalnego wirtualnego muzeum, które ruszy w listopadzie br. Celem projektu jest popularyzacja dokonań Andrzeja Zawady oraz prezentacja wypraw organizowanych pod jego kierownictwem.

W rozmowie z RMF FM Anna Milewska-Zawada potwierdza, że Lądek-Zdrój jest najlepszym miejscem dla upamiętnienia jej męża. "Ja mam tylko jedno zastrzeżenie do Lądka - dodaje - jest za daleko od Warszawy".

Andrzeja Zawadę wspominają organizatorzy Festiwalu oraz uczestnicy jego wypraw:

Wideo youtube