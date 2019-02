W Berlinie odbyła się gala otwierająca 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. O statuetkę Złotego Niedźwiedzia do 17 lutego walczyć będzie 17 filmów, w tym mający premierę podczas festiwalu film "Mr. Jones" Agnieszki Holland.

Juliette Binoche i dyrektor festiwalu Dieter Kosslick / PAP/EPA/Felipe Trueba /

W ceremonii otwarcia udział wzięła m.in. przewodnicząca jury francuska aktorka Juliette Binoche i minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Do zgromadzonej publiczności kilkuminutową przemowę wygłosił burmistrz Berlina Michael Mueller.

Po oficjalnym otwarciu festiwalu rozpoczęła się premierowa projekcja filmu "The Kindness of Strangers" Lone Scherfig.



3 filmy w Konkursie Głównym

W tegorocznym Konkursie Głównym znalazły się 23 produkcje. Sześć z nich wyświetlonych zostanie poza konkurencją, a 17 ubiegać się będzie o najważniejsze nagrody - Złotego i Srebrne Niedźwiedzie. 20 spośród filmów z Konkursu Głównego będzie miało podczas festiwalu swoją światową premierę. Łącznie we wszystkich sekcjach Berlinale zaplanowano 196 światowych premier.



Z "The Kindness of Strangers" o statuetkę Złotego Niedźwiedzia konkurować będzie "Mr. Jones". Film Holland to oparta na faktach historia młodego walijskiego dziennikarza Garetha Jonesa (w tej roli James Norton) piszącego w latach 30. XX wieku, który odkrył tajemnicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego". W polsko-brytyjsko-ukraińskiej koprodukcji wystąpili m.in. Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Michalina Olszańska i Krzysztof Pieczyński.



W Konkursie Głównym wystartują także m.in. filmy: "One Second" (reż. Zhang Yimou, Chiny), "The Golden Glove" (reż. Fatih Akin, Niemcy, Francja), "By the Grace of God" (reż. Francois Ozon, Francja, Belgia), "Out Stealing Horses" (reż. Hans Petter Moland, Norwegia, Szwecja, Dania), "Ghost Town Anthology" (reż. Denis Cote, Kanada), "The Ground beneath my feet" (reż. Marie Kreutzer, Austria), "So Long, My Son" (reż. Wang Xioashuai, Chiny), "Elisa & Marcela" (reż. Isabel Coixet, Hiszpania), "System Crasher" (reż. Nora Fingscheidt, Niemcy), "God Exists, Her Name is Petrunija" (reż. Teona Strugar Mitevska, Macedonia, Belgia, Słowenia, Chorwacja, Francja).



Poza konkurencją wyświetlone zostaną filmy: "Amazing Grace" (reż. Alan Elliott, Stany Zjednoczone), "Farewell to the Night" (reż. Andre Techine, Francja, Niemcy), "Marighella" (reż. Wagner Moura, Brazylia), "The Operative" (reż. Yuval Adler, Niemcy, Izrael, Francja, Stany Zjednoczone), "Varda by Agnes" (reż. Agnes Varda, Francja) oraz "Vice" (reż. Adam McKay, Stany Zjednoczone).



Obok Binoche w międzynarodowym jury Konkursu Głównego zasiadają: amerykański krytyk filmowy Justin Chang, niemiecka aktorka Sandra Hueller, chilijski reżyser, scenarzysta i producent filmowy Sebastian Lelio, amerykański kurator Rajendra Roy oraz brytyjska aktorka i reżyser Trudie Styler.



W pozostałych sekcjach zaprezentowanych zostanie łącznie ok. 400 obrazów. Polskim akcentem będzie udział krótkometrażowej animacji Joli Bańkowskiej "Story" w sekcji konkursowej Generation 14plus obejmującej filmy adresowane do młodzieży.



W sekcji Berlinale Series publiczność festiwalowa będzie mogła obejrzeć premierowo produkcje, które niebawem trafią na małe ekrany, wśród nich m.in. szwedzki serial kryminalny Netfliksa "Quicksand" na podstawie książki Malin Persson Giolito.



W sekcji Berlinale Special, obejmującej wybór różnorodnych filmów, znalazły się m.in. obraz "Photograph" (reż. Ritesh Batra) opowiadający o indyjskim społeczeństwie i miłości, która musi pokonać różnice klasowe, a także debiut reżyserski aktora Chiwetela Ejiofora "The Boy Who Harnessed the Wind" poświęcony malawijskiemu chłopcu, który musi opuścić szkołę, ponieważ jego rodziców nie stać na opłacenie mu edukacji.



W 2018 roku Srebrny Niedźwiedź dla Szumowskiej

Wśród Polaków, którzy w poprzednich latach odebrali na Berlinale nagrody, byli m.in.: Agnieszka Holland i Kasia Adamik ("Pokot", 2017), twórcy "Zjednoczonych stanów miłości" Tomasza Wasilewskiego (Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz, 2016). W 2018 r. Srebrnego Niedźwiedzia - Grand Prix Jury odebrała Małgorzata Szumowska za "Twarz"; w 2015 r. Szumowskiej przyznano Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię za "Body/Ciało", a w 2013 r. za "W imię..." otrzymała Nagrodę Teddy, przyznawaną filmom o tematyce LGBT.