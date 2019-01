"Mr. Jones" Agnieszki Holland to jeden z filmów, które ubiegać się będą o nagrodę Złotego Niedźwiedzia podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Główny bohater obrazu jest młodym walijskim dziennikarzem piszącym w latach 30. XX wieku o Wielkim Głodzie na Ukrainie.

Agnieszka Holland / PABLO MARTIN / PAP/EFE

69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie odbędzie się w dniach 7-17 lutego. "Mr. Jones" Agnieszki Holland to thriller polityczny z Jamesem Nortonem jako walijskim dziennikarzem, który trafia na Ukrainę, gdzie miliony ludzi umierają z głodu, podczas gdy tony zboża sprzedawane są za granicę, by sfinansować proces industrializacji sowieckiego imperium.

Wśród kolejnych filmów, które wezmą udział w konkursie głównym festiwalu znalazły się także: "Di jiu tian chang" reż. Wang Xiaoshuai (Chiny), "Elisa y Marcela" reż. Isabel Coixet (Hiszpania), "Gospod postoi, imeto i' e Petrunija" reż. Teona Strugar Mitevska (Macedonia, Belgia, Słowenia, Chorwacja, Francja), "Marighella" reż. Wagner Moura (Brazylia), "Oendoeg" reż. Wang Quan'an (Mongolia), "The Operative" reż. Yuval Adler (Niemcy, Izrael, Francja, USA), "La paranza dei bambini" reż. Claudio Giovannesi (Włochy), "Systemsprenger" reż. Nora Fingscheidt (Niemcy), "Ut og stjale hester" reż. Hans Petter Moland (Norwegia, Szwecja, Dania) i "Varda par Agnes" reż. Agnes Varda (Francja).



Gareth Jones (1905-35) był niezależnym walijskim dziennikarzem. W 1933 r. opisał swoje spotkanie z Adolfem Hitlerem na pokładzie samolotu nowego kanclerza Niemiec. Wiosną tego samego roku przyjechał do Moskwy, a stamtąd fortelem przedostał się na Ukrainę. W czasie podróży był świadkiem niewyobrażalnych okrucieństw, obserwował wyludnione gospodarstwa i rozmawiał z mieszkańcami - często słyszał od ludzi, że czekają na śmierć.



Po powrocie do Londynu publikował artykuły o Wielkim Głodzie, jednak jego relacje były dyskredytowane i podważane przez zachodnich dziennikarzy, w tym przez Waltera Duranty’ego, który napisał artykuł "Głodu nie ma". W 1935 r. Jones pojechał na teren Mandżurii, tam został uprowadzony przez bandytów i zamordowany.