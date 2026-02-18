Szef ukraińskiej dyplomacji, Andrij Sybiha, wystosował zdecydowany apel do przedstawicieli innych państw o bojkot nadchodzących zimowych igrzysk paralimpijskich. Powodem jest kontrowersyjna decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC), który dopuścił sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w zawodach pod narodowymi flagami. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-15 marca w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

/ Shutterstock

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski dopuścił sportowców z Rosji i Białorusi do startu pod narodowymi flagami.

Ukraina stanowczo sprzeciwia się tej decyzji, uznając ją za błąd moralny i polityczny.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy wezwał do bojkotu igrzysk oraz nieuczestniczenia w ceremonii otwarcia.

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski poinformował, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli wystąpić podczas zimowych igrzysk paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo pod flagami swoich krajów. Rosyjskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu przyznano sześć miejsc, a białoruskiemu cztery. Przedstawiciel IPC, Craig Spence, podkreślił, że zawodnicy z tych państw będą traktowani jak sportowcy z każdego innego kraju.

Decyzja ta została podjęta po wcześniejszym zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, które obowiązywało od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. We wrześniu 2025 roku IPC przywrócił obu komitetom narodowym status pełnoprawnych członków organizacji.

"To błąd moralny i polityczny"

Andrij Sybiha nie kryje oburzenia decyzją Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. W swoim oświadczeniu podkreślił, że dopuszczenie do podnoszenia flag państw-agresorów na igrzyskach paralimpijskich w czasie trwającej wojny jest poważnym błędem zarówno z punktu widzenia moralności, jak i polityki międzynarodowej. Minister zaznaczył, że Rosja i Białoruś reprezentują reżimy, które prowadzą agresję, niszczą miasta i wykorzystują sport jako narzędzie propagandy.

Sybiha zwrócił uwagę, że nawet sport paralimpijski w Rosji jest wykorzystywany do gloryfikowania uczestników wojny przeciwko Ukrainie. Jego zdaniem przyznanie takim państwom prestiżowej międzynarodowej platformy wysyła niebezpieczny sygnał, że odpowiedzialność za zbrodnie wojenne może zostać zignorowana.

Apel o bojkot i działania dyplomatyczne

Ukraiński minister spraw zagranicznych polecił ambasadorom Ukrainy w innych krajach, by zaapelowali do władz państwowych o nieuczestniczenie w ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich, jeśli decyzja IPC nie zostanie cofnięta. Sybiha zapewnił, że Ukraina będzie nadal bronić sprawiedliwości i godności oraz chronić integralność międzynarodowego sportu przed wykorzystywaniem go przez państwa-agresorów.

Zimowe igrzyska paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo zaplanowano na 6-15 marca 2026 roku.