​Tarcza antydronowa na wschodniej flance ma być kluczowym projektem obronnym UE. Zapora ma działać już pod koniec przyszłego roku - wynika z dokumentu Komisji Europejskiej, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza". Po nalocie rosyjskich dronów na Polskę 9 września "sprawa jest pilna".

Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / East News

UE planuje budowę "tarczy antydronowej" na wschodniej flance, obejmującej m.in. granicę Polski; projekt ma być kluczowym elementem nowej strategii obronnej i osiągnąć wstępną gotowość operacyjną pod koniec 2026 roku.

Inicjatywa wpisuje się w dokument Komisji Europejskiej "Zachować pokój. Mapa drogowa gotowości obronnej do 2030 r.", który przewiduje duże inwestycje w zdolności militarne państw członkowskich UE.

Priorytetem mają być projekty wzmacniające ochronę granic z Rosją i Białorusią oraz bezpieczeństwo żeglugi na Bałtyku i Morzu Czarnym, a pierwsze przetargi na systemy antydronowe zaplanowano na początek 2026 roku.

Gazeta informuje, że poznała treść dokumentu pt. "Zachować pokój. Mapa drogowa gotowości obronnej do 2030 r." - to "wielki plan inwestycji zbrojeniowych w UE", który 16 października ma ogłosić KE.



"Z tonu dokumentu wynika, że Komisja chce, by siły zbrojne krajów członkowskich były w stanie przewidywać wszelkie kryzysy związane z obronnością, w tym działania wojenne o wysokiej intensywności, przygotowywać się do nich i reagować na nie" - pisze "GW".



Wymaga to, jak czytamy, "rozwoju zdolności niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych działań wojennych" i musi być "dostosowane do wymagań pól bitewnych przyszłości, zgodnie ze zmieniającym się charakterem działań wojennych".

Tarcza antydronowa na wschodniej flance

"GW", powołując się na dokument, podaje m.in., że projekty ochrony wschodniej flanki NATO, czyli w dużej mierze polskiej granicy wschodniej, będą miały priorytet.

"Unia chce też ochrony żeglugi na Bałtyku i Morzu Czarnym, której zagraża m.in. rosyjska flota cieni, chce chronić granice lądowe krajów graniczących z Rosją i Białorusią, a także ich przestrzeń powietrzną" - pisze.



Jak czytamy, po nalocie rosyjskich dronów na Polskę 9 września "priorytetowo traktowany jest mur antydronowy, który ma chronić Unię przed tego typu zagrożeniami". Redakcja podaje, że "sprawa jest pilna, dlatego pierwsze przetargi na systemy antydronowe mają zostać rozpisane na początku 2026 r., a mur ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną pod koniec przyszłego roku".