Przyczyny śmierci Diane Keaton nadal nie zostały podane do wiadomości. Aktorka, reżyserka, autorka, ikona stylu i jedna z najbardziej cenionych postaci w historii Hollywood – odeszła 11 października w wieku 79 lat. Choć przez dekady zachwycała widzów na całym świecie, jej życie prywatne i zdrowotne było pełne wyzwań. Co zdradziła o swoich chorobach i walce z bulimią? Poznaj nieznane kulisy ostatnich lat życia gwiazdy.

Diane Keaton zmarła nagle w Kalifornii, pozostawiając świat filmu w żałobie.

Przez całe życie zmagała się z nowotworami skóry, w tym rakiem podstawnokomórkowym i kolczystokomórkowym.

Otworzyła się też o swojej walce z bulimią, która zaczęła się po presji na schudnięcie do roli.

Jej kariera trwała ponad 50 lat, z kultowymi rolami, Oscarem i działalnością reżyserską oraz literacką.

Ikona kina odeszła - nagłe pogorszenie zdrowia

Diane Keaton zmarła w sobotę w Kalifornii , pozostawiając świat filmu w głębokiej żałobie. Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie podana, ale jak mówią bliscy, jej zdrowie pogorszyło się bardzo nagle w ostatnich miesiącach. To było tak niespodziewane, zwłaszcza dla kogoś o takiej sile i duchu - wyznał jej przyjaciel w rozmowie z magazynem People.

Długoletnia przyjaciółka Keaton, Carole Bayer Sager, była wstrząśnięta jej wyglądem podczas ostatniego spotkania. Straciła dużo na wadze - wspomina. Aktorka przez ostatni czas przebywała głównie w Palm Springs, gdzie schroniła się po pożarach, które uszkodziły jej dom w Kalifornii.

Rak skóry - rodzinne brzemię i trudne decyzje

Diane Keaton nie ukrywała, że przez całe dorosłe życie zmagała się z konsekwencjami chorób nowotworowych. Po raz pierwszy zdiagnozowano u niej raka podstawnokomórkowego, gdy miała zaledwie 21 lat. To historia rodzinna - mówiła w 2015 roku dla Los Angeles Times - Pamiętam, że moja ciocia Martha miała tak poważnego raka skóry, że usunięto jej nos. Mój ojciec miał raka podstawnokomórkowego, podobnie jak mój brat. Ten rak skóry jest podstępny. Dlatego trzeba stosować krem z filtrem.

Aktorka przyznała, że w młodości nie dbała o skórę. Nie zwracałam na to uwagi. Nie badałam tematu i tak naprawdę mnie to nie obchodziło, co było głupie, bo to prześladowało mnie przez całe dorosłe życie, nawet ostatnio. Nie zaczęłam dbać o skórę aż do czterdziestki - wyznała.

W późniejszych latach Keaton musiała stawić czoła kolejnemu nowotworowi - rakowi kolczystokomórkowemu. Przeszła dwie operacje związane z tym rozpoznaniem. O swojej walce opowiadała otwarcie, by edukować i przestrzegać innych przed lekceważeniem ochrony skóry.

Bulimia - cicha walka z uzależnieniem

Problemy zdrowotne Diane Keaton nie kończyły się na nowotworach. Aktorka przez lata zmagała się z bulimią, o czym opowiedziała szczerze w 2014 roku. Przyznała, że zaburzenie odżywiania rozwinęło się u niej po tym, jak poproszono ją o zrzucenie 4,5 kg do roli na Broadwayu.

Opisała też, jak wyglądała jej dieta w najtrudniejszych momentach: Typowa kolacja to było wiadro kurczaka, kilka porcji frytek z serem pleśniowym i ketchupem, kilka dań gotowych, litr napoju gazowanego, kilogramy słodyczy, całe ciasto i trzy bananowe kremówki.

Ktoś zasugerował, że mam problemy psychiczne, więc poszłam do terapeuty. Chodziłam pięć dni w tygodniu - przyznała. W wywiadzie dla People z 2017 roku przyznała: Stałam się mistrzynią ukrywania.

Kulisy kariery: od Broadwayu po Oscara

Keaton urodziła się jako Diane Hall w Los Angeles w 1946 roku. Fascynacja teatrem i śpiewem zaprowadziła ją do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła naukę aktorstwa.

Debiutowała na Broadwayu w "Hair" oraz w sztuce Woody’ego Allena "Play It Again, Sam," za którą otrzymała nominację do Tony. Wkrótce potem nadeszły wielkie role filmowe - najpierw w "Ojcu chrzestnym" Francisa Forda Coppoli, a potem w serii filmów Woody’ego Allena, z kultową "Annie Hall" na czele. To właśnie za tę rolę zdobyła Oscara w 1978 roku.

Lata 70. i 80. to pasmo sukcesów - zarówno na ekranie, jak i na scenie. Keaton była także związana romantycznie z Woodym Allenem, Alem Pacino i Warrenem Beattym, choć nigdy nie wyszła za mąż. Decyzję o adopcji dwójki dzieci - Dexter i Duke’a - podjęła w wieku 50 lat.

Diane Keaton do samego końca pozostała aktywna zawodowo. W 2024 roku pojawiła się w filmach "Arthur’s Whisky" i "Summer Camp". Jej ponad 50-letnia kariera to role w takich klasykach jak "Klub pierwszych żon", "Manhattan", "Book Club".

Była nie tylko aktorką, ale również reżyserką, producentką i autorką książek.