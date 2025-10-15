Świat kina pogrążył się w żałobie po śmierci jednej z największych gwiazd Hollywood. Diane Keaton, ikona ekranu i laureatka Oscara, zmarła 11 października 2025 roku w wieku 79 lat. Przyczyna śmierci aktorki nie została ujawniona, jednak jej odejście wywołało poruszenie zarówno wśród fanów, jak i w branży filmowej. Pozostawiła po sobie nie tylko imponujący dorobek artystyczny, ale również majątek szacowany na 100 milionów dolarów. Co ciekawe, część tej fortuny trafi do... psa.

Diane Keaton w 2023 roku / Evan Agostini/Invision/East News / East News

Jak donoszą amerykańskie media, Diane Keaton w swoim testamencie zadbała nie tylko o dwójkę swoich adoptowanych dzieci - córkę Dexter i syna Duke’a - ale także o swojego ukochanego pupila. Golden retriever o imieniu Reggie, którego aktorka przygarnęła ze schroniska w 2020 roku, otrzyma aż pięć milionów dolarów. Pieniądze mają zapewnić zwierzakowi komfortowe życie i najlepszą opiekę do końca jego dni.

Reggie był jej całym światem - wyznał przyjaciel aktorki w rozmowie z mediami. Diane żartowała, że jej największą miłością są jej dzieci, Al Pacino, architektura i ten pies - dodał.

Ikona stylu i wielka artystka

Diane Keaton urodziła się w 1946 roku w Los Angeles jako Diane Hall. Swoje nazwisko sceniczne przyjęła od matki, by uniknąć pomyłek z inną aktorką. Od najmłodszych lat podkreślała, jak ważną rolę w jej życiu odegrała matka, która wspierała ją w realizacji marzeń o aktorstwie.

Debiutowała na dużym ekranie w 1970 roku w filmie "Zakochani i inni", jednak prawdziwą sławę przyniosła jej rola Kay Adams w kultowym "Ojcu chrzestnym" Francisa Forda Coppoli. U boku Ala Pacino stworzyła jedną z najbardziej zapadających w pamięć par w historii kina. W kolejnych latach wielokrotnie współpracowała z Woodym Allenem, pojawiając się w takich produkcjach jak "Zagraj to jeszcze raz, Sam", "Śpioch" czy "Miłość i śmierć".

Największy rozgłos przyniosła jej jednak rola w filmie "Annie Hall" z 1977 roku, za którą otrzymała Oscara. Stylizacje bohaterki, inspirowane prywatnym stylem Keaton - męskie kamizelki, szerokie spodnie, kapelusze - stały się ikoną mody i wyznaczyły nowe trendy w Hollywood.

Diane Keaton była nie tylko aktorką, ale również reżyserką. Zrealizowała dokument "Heaven" oraz film "Gorąca linia", a także wyreżyserowała jeden z odcinków kultowego serialu "Miasteczko Twin Peaks". Współpracowała z takimi twórcami jak Nancy Meyers, z którą stworzyła m.in. "Baby Boom", "Ojca panny młodej" oraz "Lepiej późno niż później" - film, który przyniósł jej kolejną nominację do Oscara.

Życie prywatne i relacje z innymi gwiazdami

Wokół Diane Keaton zawsze krążyły plotki i spekulacje dotyczące jej życia prywatnego. Szczególnie głośno było o jej relacjach z Woodym Allenem, z którym łączyła ją nie tylko współpraca zawodowa, ale i bliska przyjaźń. W wywiadzie dla "The New York Times" w 1977 roku aktorka odniosła się do pogłosek, jakoby film "Annie Hall" był oparty na ich związku. To nieprawda, ale są w nim elementy prawdy - mówiła.

Keaton niejednokrotnie publicznie broniła Allena, zwłaszcza w obliczu kontrowersji związanych z zarzutami o wykorzystywanie seksualne. Kocham go - powiedziała w 2014 roku w rozmowie z "The Guardian".