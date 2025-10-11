Amerykańska aktorka Diane Keaton, znana m.in. z ról w filmach „Ojciec panny młodej”, "Ojciec chrzestny", "Annie Hall", czy „Zmowa pierwszych żon”, zmarła w wieku 79 lat – poinformował w sobotę magazyn "People".

Nie żyje Diane Keaton / Shutterstock

W Kalifornii zmarła jedna z najwybitniejszych aktorek Hollywood, laureatka Oscara za "Annie Hall". Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a szczegóły śmierci gwiazdy nie zostały ujawnione - informuje magazyn "People".

Diane Keaton, urodzona jako Diane Hall w 1946 roku w Los Angeles, była najstarszym z czwórki dzieci inżyniera budowlanego i gospodyni domowej. Już w liceum występowała w szkolnych przedstawieniach, a po ukończeniu szkoły w 1964 roku przeniosła się do Nowego Jorku, by spróbować sił w teatrze. Zmieniając nazwisko na Keaton (ze względu na zbieżność z inną aktorką), w 1968 roku zadebiutowała na Broadwayu jako dublerka w rockowym musicalu "Hair".

Od "Ojca chrzestnego" do Oscara za "Annie Hall"

Prawdziwy przełom w karierze przyszedł w 1972 roku, gdy Francis Ford Coppola obsadził ją w roli Kay Adams w "Ojcu chrzestnym". Keaton przyznawała, że przed castingiem nie przeczytała powieści Mario Puzo, co - jak podkreślała - okazało się szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Film zdobył Oscara dla najlepszego obrazu, a Keaton powróciła do postaci Kay w sequelach: "Ojcu chrzestnym - Część II" (1974) i "Części III" (1990).

Równocześnie Keaton rozwijała karierę u boku Woody’ego Allena. Po premierze spektaklu "Play It Again, Sam" (1969) trafiła do kinowych wersji jego komedii: "Play It Again, Sam" (1972), "Sen według Erwina" ("Sleeper", 1973) i "Miłość i śmierć" ("Love and Death", 1975). Kulminacją tej współpracy było "Annie Hall" (1977), za które Keaton otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki. Jej charakterystyczny, inspirowany męską garderobą styl szybko stał się wyznacznikiem mody.

W kolejnych dekadach Keaton znakomicie odnalazła się w komediach romantycznych. W 1987 roku zagrała u boku Nancy Meyers w "Baby Boom", a w 1991 roku wcieliła się w matkę Panny Młodej w "Father of the Bride" i jej kontynuacji (1995). W 1996 roku wystąpiła w głośnym "Klubie rozwodniczek" u boku Goldie Hawn i Bette Midler, a w 2003 za film "Something’s Gotta Give" otrzymała kolejną nominację do Oscara.

Najnowsza kariera

W ostatnich latach aktorka pojawiła się m.in. w "The Family Stone", "Because I Said So", "Finding Dory", serii "Book Club" oraz w komedii "Poms". Na małym ekranie zagrała m.in. w miniserialu HBO "The Young Pope" (2016). Keaton reżyserowała też filmy dokumentalne ("Heaven") i fabularne ("Hanging Up"), a w 2021 roku wystąpiła w teledysku Justina Biebera "Ghost". Była aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieliła się refleksjami na temat życia i sztuki.

Keaton nigdy się nie wyszła za mąż, adoptowała dwójkę dzieci - córkę Dexter (ur. 1996) i syna Duke’a (ur. 2001). W wywiadach podkreślała, że dojrzewała latami do macierzyństwa.

W różnych okresach życia była związana z Woodym Allenem, Alem Pacino i Warrenem Beattym. Do końca ceniła prywatność i autentyczność, niechętnie oglądała własne filmy, a w mediach pozostanie pamiętana jako niekonwencjonalna artystka i stylowa innowatorka. Jej odejście kończy jedną z najbarwniejszych karier w historii kina.



