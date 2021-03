Sylvester Stallone znany jest z wielu produkcji, ale to seria o Rockym Balboa - obok filmów o Rambo - przyniosła mu największą sławę. Aktor postanowił poszerzyć kultową historię boksera-amatora w formie serialu. Prace nad już produkcją trwają, a gwiazdor pochwalił się pierwszymi efektami w mediach społecznościowych.

Film "Rocky" nagrodzony został trzema Oscarami / UNITED ARTISTS / PAP/Photoshot

Fani serii filmów o Rockym Balboa mają powody do radości. Sylvester Stallone, odtwórca roli kultowego boksera-amatora, zamieścił ostatnio na Instagramie zdjęcie pierwszej strony treatmentu (szkicu - red.) prequelu "Rocky'ego" - filmu z 1976 roku.



"To może być jak dotąd najdziwniejszy wpis. O poranku zacząłem pisać szkic do prequelu "Rocky'ego" do streamingu. Idealnie 10 odcinków, na kilka sezonów, aby naprawdę dotrzeć do serc młodych postaci. Oto mała część tego, jak zaczyna się mój proces twórczego pisania..." - napisał w mediach społecznościowych Stallone.

Instagram Post

O produkcji na razie wiadomo niewiele. Z zamieszczonego przez aktora zdjęcia można wywnioskować, że akcja serialu miałby się toczyć w latach 60. XX wieku, przed wydarzeniami przedstawionymi w "Rocky'm".

Sylvester Stallone wypisał na kartce także kilka wątków, wokół których miałaby obracać się fabuła produkcji. To m.in. zimna wojna, seksualna rewolucja, lądowanie na Księżycu, ruch hipisowski, nowa lewica, jak również walka o prawa Afroamerykanów.



Projekt jest obecnie na bardzo wczesnym etapie twórczym. Stallone chce, aby serial był emitowany na którejś z platform streamingowych.



Bokser, który podbił świat

Film "Rocky" początkowo nie zapowiadał się na międzynarodowy hit. Z czasem zyskał jednak wielu fanów i doczekał się aż pięciu kontynuacji:



"Rocky II" (1979 r.)

"Rocky III" (1982 r.)

"Rocky IV" (1985 r.)

"Rocky V" (1990 r.)

"Rocky Balboa" (2006 r.)



Pierwszy "Rocky" opowiada o losach boksera-amatora, któremu nadarza się szansa stoczenia walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Przeciwnikiem, brawurowo zagranego przez Stallone'a, Rocky'ego Balboy jest Apollo Creed. W tę rolę wcielił się Carl Weathers. Produkcja została nagrodzona trzema Oscarami w kategoriach: najlepszy film, reżyser i montaż.

Wideo youtube

Wideo youtube

