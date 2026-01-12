Jennifer Lawrence zachwyciła na ceremonii wręczenia Złotych Globów 2026. Aktorka wystąpiła w przezroczystej sukni z kwiatowym motywem.

Jennifer Lawrence / Rex Features/East News / East News

Jennifer Lawrence wystąpiła na tegorocznej ceremonii wręczenia Złotych Globów w przepięknej sukni Givenchy. Kreacja była przezroczysta, kwiatowe hafty zakrywały jedynie biust, część tułowia, biodra i pośladki. Więcej kwiatowych haftów zdobiło dół sukni.

Do tego Lawrence miała szal z tym samym kwiatowym haftem, który zarzuciła na łokcie.

Całości stylizacji dopełniały rozpuszczone blond włosy i prosta grzywka.

Jennifer Lawrence / IMAGO/C Flanigan/imageSPACE/Imago Stock and People/East News / East News

Uwagę przyciągał też diamentowy naszyjnik.

35-letnia Lawrence była nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym za rolę w "Zgiń kochanie" u boku Roberta Pattinsona.