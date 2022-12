John Travolta pożegnał zmarłą Kirstie Alley poruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Ponad 30 lat temu aktorzy stworzyli niezapomniany duet w kultowej komedii "I kto to mówi".

John Travolta / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Przyjaźń z Kirstie była jedną z najbardziej wyjątkowych, jakie kiedykolwiek miałem. Kocham cię, Kirstie. Wiem, że znowu się spotkamy - napisał John Travolta na swoim Instagramie.

Kirstie Alley zmarła w wieku 71 lat po zdiagnozowanej niedawno chorobie nowotworowej.

Gwiazda ról komediowych, ulubienica widzów

Alley debiutowała na dużym ekranie w 1982 roku, rolą w filmie sci-fi "Star Trek II: Gniew Khana". W latach 1985-86 grała odważną i szlachetną abolicjonistkę w miniserialu "Północ - Południe".

Dużą sympatię widzów zyskała z końcem lat 80. rolą w komediowym serialu telewizji NBC "Zdrówko". Aktorka dołączyła do obsady w szczytowym okresie jego popularności, po odejściu poprzedniej gwiazdy Shelley Long. Wcieliła się w postać neurotycznej i energicznej właścicielki nocnego baru. To za tę kreację otrzymała pierwszą nagrodę Emmy (1988 r.), a następnie Złotego Globa (1991 r.).

Swój talent komediowy potwierdziła rolą we wspomnianym filmie "I kto to mówi" z 1989 roku. Produkcja zdobyła tak dużą popularność, że doczekała się już w 1990 r. sequelu "I kto to mówi 2".

W 1994 roku Alley zdobyła kolejną nagrodę Emmy, tym razem za rolę w filmie telewizyjnym "Mój syn, moje życie".

W ostatnich latach aktorka występowała głównie w programach typu reality show, w tym w "Tańcu z gwiazdami" (Dancing with the Stars).