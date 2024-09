Lennon zostawił także na nim kilka niewielkich, zabawnych rysunków.

W liście wspomina o swoich obawach związanych z podróżą do Liverpoolu w celu odwiedzania członków rodziny. Wspomina także dzieciństwo i wcześniejsze spotkania z adresatką listu, kuzynką Leilą.

List Johna Lennona wystawiony zostanie na aukcję 28 września w Bostonie i może na licytacji osiągnąć cenę nawet 40 tys. dolarów.